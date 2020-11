Impuissant sur le but de Hudson-Odoi puis sur celui de Giroud, le portier rennais a fait le job pour le reste. Il a permis d’éviter le break, d’un bel arrêt sur sa ligne face à Mount. Puis sa parade face à Werner aurait dû permettre à Rennes de se dégager. Mais Giroud s’est imposé de la tête dans la foulée…

Sa tête aurait pu permettre à Rennes d’égaliser peu avant la pause, mais Mendy en a décidé autrement. Pour le reste, le capitaine rennais a encore montré l’exemple, entre bonnes couvertures et tacles de qualité. Il s’est même permis une percée balle au pied, qui a débouché sur un coup franc très intéressant. Giroud l’a mis en difficulté après son entrée.

Pour son premier match de la saison, le jeune défenseur a longtemps fait le boulot, avec quelques interceptions bien senties et une bonne présence dans les airs qui aurait pu lui permettre de marquer à un quart d’heure du terme. Mais c’est justement dans le domaine aérien qu’il est avalé par Giroud sur le but de la victoire londonienne. Dommage, vu son gabarit.

Le jeune latéral a beaucoup souffert face à la vitesse de Hudson-Odoi en première période. D’abord en tout début de rencontre, sans conséquence. Puis sur le premier but, où il n’a jamais pu rattraper l’ailier anglais. Disponible et volontaire offensivement, il s’est parfois montré brouillon.

Omniprésent, Bourigeaud a été l’homme fort du milieu rennais. Très efficace au pressing, il a beaucoup réclamé le ballon et a mis sa grosse qualité sur coups de pied arrêtés au service de son collectif. C’est lui qui dépose le ballon sur la tête de Guirassy pour égaliser.

L’espoir belge a beaucoup travaillé défensivement face aux montées de Chilwell et s’est de plus en plus montré au fil de la première période. Mais sa perte de balle sur l’ouverture du score fait beaucoup de mal aux siens. D’abord tranchants, ses débordements ont ensuite été trop lisibles pour ses vis-à-vis.