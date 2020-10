Les autorités ont annoncé vendredi soir le relèvement à 5 000 personnes de la jauge pour Rennes - Krasnodar mardi, premier match de Ligue des champions de l'histoire du club breton. Situé en "zone d'alerte renforcée", l'étape précédant l'alerte maximale et l'instauration du couvre-feu, le Roazhon Park ne pouvait accueillir plus de 1 000 personnes ces dernières semaines, un crève-coeur pour le club et ses 17 000 abonnés, qui découvrent cette année la plus prestigieuse compétition européenne.