Niklas Süle a été testé positif au Covid-19 et ne participera pas au match de Ligue des champions à Salzbourg mardi soir, a annoncé le club bavarois lundi. Le joueur "est en quarantaine chez lui, il va bien", précise le Bayern. "C'est une option de moins, mais on fait avec et j'espère que nous en resterons là, à un seul cas", a déclaré l'entraîneur Hansi Flick, lors de la conférence de presse d'avant-match à Salzbourg, retransmise en direct sur le site du club.