Le Real Madrid, club attaché aux traditions plus qu’aucun autre, pourrait-il briser une règle sacrée de la Ligue des champions ? A priori, non. La coutume dans la compétition européenne veut que cela soit le capitaine de l’équipe, quand il est disponible, qui vienne répondre aux questions des médias. Ce lundi, c’est un peu par surprise mais finalement en toute logique que Karim Benzema s’est présenté en conférence de presse au Parc des Princes. Signe que l’inquiétude semble levée.

Chez lui aussi a priori. "Je me sens beaucoup mieux, a-t-il reconnu face à la presse. On verra après l'entraînement si je peux jouer demain [mardi, NLDR]. C'est clair, je me sens bien mais il faut que j'aie plus de sensations pour savoir si je peux jouer demain". Lors de cette séance, il fut le dernier à se présenter sur la pelouse, trottinant sans gêne apparente pour retrouver ses coéquipiers partis à la rencontre des journalistes présents en bord terrain.

Pas de surprise pour le Real ?

Touché à la cuisse gauche face à Elche (2-2), "KB9" a mis beaucoup plus de temps que prévu pour retrouver les siens. Est-il à 100% malgré tout ? "Dans la tête, je suis à 100 %, ce qui est très important", a-t-il avancé. Et si le voir titulaire semble désormais presque acquis, la Casa Blanca ne prendra aucun risque pour son leader offensif.

"Je vais toujours faire les efforts pour mon équipe, a encore expliqué l’ancien Lyonnais sur une éventuelle envie de "forcer" un peu pour bien disputer ce match. Je suis là pour l’aider. Si je dois forcer un peu, je le ferai. Mais il ne s’agit pas de forcer car ça n’aiderait pas l’équipe". "Si Karim Benzema se sent bien, bien évidemment qu'il va jouer", a d’ailleurs confirmé Carlo Ancelotti après coup.

Je pense que le système changera, a-t-il expliqué quelques minutes à la presse quelques minutes après Benzema. L’idée pourrait être de mettre un milieu comme ailier mais je crois que nos ailiers peuvent nous aider à mieux jouer dans ce duel". Autrement dit, pas de surprises ou de coup de Trafalgar à attendre côté madrilène au niveau des compos. Avec un Benzema en leader d’une armée d’étoiles, comme prévu. Benzema bien là, c’est tout le Real qui souffle. Et le coach italien en premier lieu qui a confirmé que son inamovible 4-3-3 ne serait pas remis en cause malgré l’adversité proposée par le PSG . ", a-t-il expliqué quelques minutes à la presse quelques minutes après Benzema.". Autrement dit, pas de surprises ou de coup de Trafalgar à attendre côté madrilène au niveau des compos. Avec un Benzema en leader d’une armée d’étoiles, comme prévu.

