Dans les couloirs du Parc des Princes le 15 février dernier, la tête basse, Carlo Ancelotti n'avait pas d'autres choix que de reconnaître la supériorité du PSG et l'immense talent d'un Kylian Mbappé "inarrêtable". Trois semaines plus tard, il promet que ce ne sera pas le même scénario. A 24 heures du 8e de finale retour de la Ligue des champions, le coach du Real Madrid a prévenu que son équipe avait changé : "Notre équipe a travaillé, on s'est amélioré sur l'aspect physique, a martelé Ancelotti tout heureux de retrouver un Benzema aussi fort "qu'avant sa blessure". On a fait un mauvais match au Parc mais on a la conviction qu'on va faire un grand match." La victoire face à la Real Sociedad samedi (4-1) est tombée à pic pour gonfler à bloc des troupes qui auraient pu douter après le black-out du Parc.

"Mercredi, le plus important, ce sera de commencer fort avec une bonne attitude comme samedi dernier. Si on est agressif, on aura la possibilité de se qualifier", a plaidé Luka Modric, lui aussi présent en conférence de presse. Sans Casemiro ni Ferland Mendy, suspendus, Carlo Ancelotti n'en a pas dit plus sur Tony Kroos. Forfait le week-end dernier et touché aux ischios-jambiers, l'international allemand s'est entraîné avec le groupe, selon Marca. "S'il est à 95% mercredi, il ne jouera pas", a prévenu son coach.

"Pour le Real Madrid, la C1 est importante mais l'avenir de Mbappé l'est encore plus"

Le Real ne fera pas de folie

Mais pour lui, la réussite face à Paris ne tient ni à la présence de Kroos ni au talent de Kylian Mbappé dont il fut longtemps question ce mardi. Pour Ancelotti, tout dépend du Real : "On n'est pas fixé sur comment arrêter Mbappé mais aussi sur Messi ou Neymar. Le plan est de mettre de l'intensité, d'être un bloc intense, a fait savoir l'ancien entraîneur du PSG. Il faudra faire un match complet et intelligent. Nous ne devons pas faire de folie mais simplement gagner un match, pas marquer le plus de buts possible. Peu importe que vous marquiez tôt ou tard. Nous devons gagner."

Pas question de partir à l'abordage donc. Ancelotti et le Real ont bien conscience de la menace parisienne : "Défensivement, le bloc bas a bien fonctionné à Paris, a d'ailleurs rappelé l'entraîneur merengue. Avec le ballon, on a eu du mal. Il faudra mieux s'en servir." Car le Real "a beaucoup à perdre". "On est la meilleure équipe de l'histoire, voilà pourquoi on a de la pression, a rappelé Modric. Mais c'est la même des deux côtés. Paris aussi veut gagner la Ligue des champions." Mais le gâteau ne pourra pas se partager mercredi et ce 8e de finale fera forcément une victime de choix.

