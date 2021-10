Il est sans doute temps de considérer Edouard Mendy comme autre chose qu'un conte de fée, qu'une trajectoire hors-norme, comme l'homme qui est passé du chômage à une victoire en Ligue des champions en moins de temps qu'il faut pour le dire. Nous l'avons fait nous aussi, évidemment . Mais observer aujourd'hui sa carrière à travers ce seul prisme, c'est passé à côté de l'essentiel de sa trajectoire. Car depuis quelques mois désormais, l'international sénégalais est en train de devenir l'un des tous meilleurs gardiens du monde. La référence absolue ? Peut-être si on se borne à cette année 2021.

Les statistiques n'offrent qu'un pan de la réalité mais celle-ci place Mendy tout en haut. Aucun gardien hormis Santiago Canizares (Valence 2000/2001) et Keylor Navas (Real Madrid, 2015/2016) n'avait autant gardé sa cage inviolée lors d'une campagne de Ligue des champions (9 fois) et, lui, découvrait la compétition dont il a élu, évidemment, meilleur gardien. Voilà pour les chiffres. Il faut aussi écouter ceux qui l'ont affronté, ceux qu'il a, la plupart du temps, écoeurés, pour comprendre l'impact de Mendy sur les résultats exceptionnels de Chelsea depuis janvier.

Nous avons réussi à museler Romelu Lukaku mais malheureusement il y'avait Mendy

Dernière victime en date, Thomas Franck, le coach de Brentford, aura du mal à s'en remettre. "Il est la principale raison pour laquelle nous n'avons pas gagné, a-t-il constaté après la défaite des siens ce week-end (0-1) face aux Blues et les six arrêts du Sénégalais, son record en Premier League pour son 21e clean-sheet de l'année (!). Il est de classe mondiale. Si vous voulez gagner quelque chose, vous devez avoir un gardien fabuleux et un numéro neuf. Nous avons réussi à museler Romelu Lukaku mais malheureusement il y avait Mendy…" Des louanges qui traduisent l'impression que laisse Mendy dans le championnat le plus compliqué dans l'absolu et pour les gardiens en particulier.

Et Franck de continuer : "Chelsea peut se féliciter de l'avoir signé. On a eu beaucoup plus d'occasions que contre Liverpool ou Manchester City. C'est parce que Chelsea a un bon gardien qu'ils sont en tête du championnat". Ederson et Allison, principaux concurrents de Mendy au titre de meilleur portier de Premier League, apprécieront. Les chiffres, encore eux, de la saison vont dans le sens du manager de Brentford. Les expected goals d'Opta prouvent que l'international sénégalais a évité à Chelsea au moins trois buts depuis le début de saison. Aucun gardien ne fait mieux en Angleterre.

Il rappelle l'importance du gardien pour gagner des titres

Il rappelle l'importance du gardien pour gagner des titres. Il est la dernière pièce manquante qui pourrait faire franchir la ligne en premier à Chelsea cette année", Son incroyable réussite actuelle éclaire d'un jour nouveau sa belle année à Chelsea. Les performances de Mendy, sous-estimées depuis un an, sont, l'an dernier, passées au second plan. Les ajustements tactiques de Tuchel, sa discipline, le passage à une défense à trois et la renaissance de Rüdiger ont davantage été salués que le niveau de l'ancien Rennais qui a pourtant parfois marché sur l'eau comme lors de la demi-finale de C1 face au Real. "", a jugé Peter Crouch, l'ancien international anglais, dans les colonnes du Daily Mail

Plus exposé depuis la reprise, Chelsea s'en remet à Mendy et, cette fois, personne ne peut dire le contraire. Les champions d'Europe, auxquels Gianluigi Donnarumma a été proposé cet été, lui font une confiance aveugle et pas question pour eux de lui mettre dans les pattes un concurrent. Si on doit parler du meilleur gardien du monde aujourd'hui, ces deux-là sont dans la discussion. Pourtant, la sélection au Ballon d'Or 2021 a retenu l'Italien mais pas le Sénégalais, soulevant une vague d'indignation. Son absence fut le principal sujet de discorde d'une liste sans autre fausse note. "C'est inadmissible, je ne comprends pas", s'est ému son compatriote Sadio Mané. "Quelqu'un m'explique pourquoi il n'y est pas ?", s'est interrogé Antonio Rüdiger.

Polémique au Ballon d'Or

"Je pense que nous (ndlr : les joueurs africains), nous devons faire le double de certaines personnes pour être bien jugés, bien vus", a estimé de son côté l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. Sous-côté encore une fois Mendy ? Bien sûr il n'a pas disputé l'Euro, comme Donnarumma, élu meilleur joueur du tournoi.

France Football, Il manque à Mendy de l'antériorité dans sa carrière. Il a accompli une saison 2021 exceptionnelle (…). Mais elle ne vient pas après cinq années exceptionnelles." L'antériorité de Pedri (deux saisons chez les professionnels) est encore plus mince mais lui figure dans la liste. Non décidément, il est sans doute temps de considérer Mendy comme autre chose qu'une comète à la carrière invraisemblable… Mais si on se borne aux statistiques, les performances individuelles de Mendy sont supérieures à celles du nouveau gardien (titulaire ?) du PSG. La polémique a pris une telle ampleur que Pascal Ferré, rédacteur en chef à s'est justifié maladroitement dans les colonnes du Soleil après avoir rappelé que le Ballon d'Or jugeait les performances sur une saison de janvier à novembre, : "(…)." L'antériorité de Pedri (deux saisons chez les professionnels) est encore plus mince mais lui figure dans la liste. Non décidément, il est sans doute temps de considérer Mendy comme autre chose qu'une comète à la carrière invraisemblable…

