Et dire que tout cela a bien failli ne jamais avoir lieu. "Avant la rencontre, Benzema ne trouvait pas son pass pour rentrer dans le stade. Je lui ai dit : 'Dépêche toi ou tu ne vas pas pouvoir jouer'. Heureusement, il a remis la main dessus." L'anecdote, confiée à nos confrères d'Amazon Prime, est signée Carlo Ancelotti. Le coach du Real sait ce qu'il doit à son attaquant français et on comprend sa légère panique au moment de constater qu'il aurait pu disputer un quart de finale de Ligue des champions sans lui.

Car il faut bien comprendre ce que pèse Benzema, 37 buts en 36 matches, au Real cette saison. Sur une jambe au Parc des Princes, il avait laissé le Real boîter à Paris mais, remis sur pattes, il avait réglé le sort des Parisiens au retour. Ce mercredi, à Stamford Bridge, on a encore vu que lui. Trois semaines après avoir expulsé manu militari le PSG de la Ligue des champions d'un triplé, il a remis ça sur la pelouse de Chelsea. Trois buts, encore, et une nouvelle masterclass pour éblouir l'Europe.

Surpris qu'ils ne soient pas déjà en train d'écrire le nom de Benzema sur le Ballon d'Or

"Comment décrire Karim ? Je n'ai plus les mots, s'est marré Ancelotti qui dresse chaque semaine le même constat. Il s'améliore tous les jours comme le bon vin. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous". "Big Ben", a titré Marca dans un jeu de mots habile qui rend grâce à la prestation gigantesque du héros du soir.

Karim Benzema, auteur d'un triplé face à Chelsea Crédit: Getty Images

Voilà désormais Benzema à 11 buts en Ligue des champions, une première pour un Français dans la compétition, en seulement 8 apparitions. Robert Lewandowski, battu à Villarreal dans le même temps, n'est plus qu'à une longueur. Et sa candidature pour le Ballon d'Or, qui sera décerné cet été avant la Coupe du monde, n'a jamais semblé aussi solide : "Je serais surpris qu'ils ne soient pas déjà en train d'écrire le nom de Benzema sur le Ballon d'Or", a déjà commenté Rio Ferdinand.

Finalement, il n'y a bien que l'ancien Lyonnais pour garder la tête froide au moment de commenter sa prestation du soir. "Les trois buts sont des buts importants, a-t-il confié à nos confrères de Canal Plus. Je suis plus content d'avoir mis le troisième, car j'en ai raté un en première période, et je pensais encore à cette occasion ratée. On va tout faire pour gagner le match retour qui sera très important." Si Benzema est en pleine possession de ses moyens, Chelsea partira avec un sérieux handicap. L'international français est simplement beaucoup trop fort cette saison.

