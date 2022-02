"C'est un joueur de grande qualité, très intelligent, qui va beaucoup nous apporter, c'est clair". Au moment d’accueillir Pablo Sarabia dans son vestiaire, Ruben Amorim ne croyait pas si bien dire. Car le mal-aimé de Mauricio Pochettino a retrouvé tout son éclat depuis qu'il a déposé ses valises à Lisbonne. Prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting Portugal durant les dernières heures du mercato estival, Sarabia ne pouvait apparemment pas mieux tomber. Pièce maîtresse des Lions depuis son arrivée, l’ailier de 29 ans vit la saison rêvée : en course pour le titre de champion du Portugal, il vient de remporter la Coupe de la Ligue et s’apprête à disputer les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City.

Et un résultat des Lions face à l’armada de Pep Guardiola ne passera pas sans un grand Pablo Sarabia. Celui qui a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives pour s’installer durablement dans sa "nouvelle famille" vient de lui offrir une nouvelle Coupe de la Ligue, en venant à bout de Benfica presque à lui seul (2-1). Son dernier match en date avant la joute européenne de mercredi ? Le choc avec le FC Porto où il a de nouveau été décisif pour permettre au club lisboète d'accrocher le match nul. Oui, Pablo Sarabia est en pleine confiance, quelques mois seulement après avoir été contraint d’enfiler le costume d’indésirable au Paris Saint-Germain.

Un mal-être au PSG

Pourtant, tout avait bien commencé pour lui au PSG. Arrivé en 2019 en provenance du FC Séville dans un rôle de Supersub pour faire les beaux jours de Thomas Tuchel, Pablo Sarabia avait été bien plus qu’une simple bonne pioche lors de sa première saison à Paris (14 buts, 9 passes). Mais le départ à Chelsea du tacticien allemand l’hiver dernier, couplé à quelques pépins physiques lui ont fait perdre tout ce qu'il avait construit. En mal de reconnaissance et de temps de jeu sous l'ère Pochettino, l’international espagnol n’a pas réfléchi longtemps au moment où le Paris Saint-Germain lui a proposé de se relancer au Sporting Portugal, sous la forme d’un prêt pour toute la saison lors d’un chassé-croisé avec Nuno Mendes.

"J’étais persuadé que c’était le bon moment, je n’étais pas content de mon état de forme et je n’avais pas un bon feeling avec l’entraîneur. Désormais, je me sens de nouveau important", s’est-il expliqué après coup, heureux de cette prise de risque largement bénéfique. D’autant plus lorsqu'il se retourne sur son début de saison à Paris : une minute de temps de jeu à Troyes, vingt contre Strasbourg puis deux journées sans même voir son nom sur la feuille de match. Et ne parlons pas de la Ligue des champions, lors de laquelle le tacticien argentin ne l’a tout simplement jamais aligné lors des grands rendez-vous.

Pour ne rien arranger à ses problèmes passés, les arrivées de Lionel Messi et Georginio Wijnaldum, qui évoluent à des postes plus ou moins similaires, rendaient son avenir de plus en plus flou. "Partir a été la bonne décision, parce que je veux avoir du temps de jeu et je sais qu’à Paris, cela aurait été pratiquement impossible. Le Sporting a misé sur moi, j’espère faire une très bonne saison pour grandir et continuer à évoluer comme joueur".

Le Sporting, "loin du bling-bling"

Envoyé au Portugal pour relancer une machine enrayée, le moins que l’on puisse dire est que Pablo Sarabia n’a pas mis longtemps à trouver son compte. "Au PSG, il y a beaucoup de stars. Au Sporting, j’ai trouvé une famille. La mentalité est top, on est très loin du bling-bling. A Paris, tout le monde est très bon donc on ne peut pas tous jouer. Ici, le coach parle de l'équipe qui est une vertu, tout se fait avec cette mentalité. Personne ne se démarque des autres".

Une atmosphère qui lui va à ravir. Installé assez rapidement dans un rôle d’animateur, le plus souvent aux côtés de Pedro Gonçalves et en soutien de Paulinho, voire parfois même en position de faux n° 9, Sarabia enchaîne les matches aboutis. Et ce n’est pas le journaliste portugais Nuno Raposo qui dira le contraire. "C’est un joueur de classe mondiale, d’un calibre différent ici dans le championnat portugais. Il est rapidement devenu indiscutable au sein du trio qu’il compose avec Pote et Paulinho. Sarabia s’est parfaitement intégré à la vie de groupe et à la ville de Lisbonne". Pour les résultats que l’on connaît.

Deuxième meilleur buteur du Sporting, premier en termes de passes décisives, la générosité de Pablo Sarabia permet aux Lions de jouer les premiers rôles, sur tous les tableaux. Et si Manchester City partira grandissime favori de son huitième de finale, les champions d’Angleterre en titre sont prévenus : "Nous allons jouer notre jeu et essayer de gagner en étant les plus forts possible. Nous n'allons pas leur faciliter la tâche. C'est notre objectif : nous battre sur chaque ballon pour essayer d'avoir une chance en Ligue des champions". Pablo Sarabia l’a promis, il veut "rendre l’affection reçue par tout son club depuis quatre mois". Sur le terrain.

