. Ce vendredi, la RATP a également confirmé ne pas avoir confirmé ses images. "Le délai de conservation des vidéos des caméras de vidéo protection est de 72 heures pour des raisons de stockage", et "sans réquisition judiciaire elles sont écrasées automatiquement par les nouveaux enregistrements", a expliqué un porte-parole de la RATP à l'AFP. Auditionné jeudi par le Sénat, Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles et internationales de la FFF, avait révélé que les images de vidéosurveillance du Stade de France des incidents en marge de Liverpool-Real Madrid n'existaient plus Ce vendredi, la RATP a également confirmé ne pas avoir confirmé ses images", a expliqué un porte-parole de la RATP à l'AFP.

Ad

De son côté, le Parisien affirme qu'il en est de même pour la SNCF, mais la direction de la compagnie n'était pas en mesure de confirmer cette information vendredi en fin d'après-midi. Les deux opérateurs disposent d'un vaste réseau de caméras dans les stations de métro et gares de RER, dont celles de la ligne 13 du métro parisien et des RER B et D qui desservent le Stade de France, à Saint-Denis, où des bousculades, violences et agressions ont entaché la soirée du 28 mai.

Ligue des champions Chaos au Stade de France : Les images de vidéosurveillance détruites, pas celles de la police HIER À 15:28

Erwan Le Prévost, le directeur des affaires institutionnelles de la Fédération française de football (FFF), avait indiqué jeudi au Sénat que les images de vidéosurveillance autour du Stade de France n'avaient pas non plus été conservées, a-t-on appris lors des auditions par le Sénat, jeudi. Ces images sont systématiquement détruites au bout de sept jours, sauf réquisition de la justice, avait-il expliqué.

La police, chargée d'enquêter sur les faux billets lors de la finale, a quand même demandé au Stade de France jeudi soir les images des violences filmées par ses caméras, une source du dossier disant avoir "toujours espoir" de les récupérer, sans plus de détails. La préfecture de police a rappelé que ses propres images était à la disposition de la justice.

Une enquête ouverte pour vols aggravés

Une enquête pour "vols, vols aggravés et violences aggravées" a été ouverte vendredi par le parquet de Bobigny pour traiter les plaintes formulées par les supporters étrangers victimes d'infraction lors de la finale de la Ligue des Champions fin mai à Saint-Denis. Depuis lundi, ces supporters peuvent déposer plainte auprès de la justice française via un formulaire dédié disponible sur les sites des ambassades de France au Royaume-Uni et en Espagne, comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelques jours plus tôt.

Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie"

Le formulaire doit ensuite être envoyé par voie postale au procureur de la République de Bobigny, dont dépend le Stade de France. Pour l'heure, les autorités n'ont pas transmis le nombre de plaintes reçues via ce dispositif. Dans le cadre de l'enquête confiée au commissariat de Saint-Denis, "plusieurs réquisitions judiciaires ont été adressées pour récupérer des images de vidéoprotection", notamment le "dispositif de vidéoprotection de la Préfecture de police entourant le Stade de France", a précisé le parquet.

Depuis le 30 mai, soit deux jours après le match, le parquet de Bobigny est également chargé de l'enquête pour "escroquerie en bande organisée" sur les faux billets, ouverte à la suite d'un signalement du préfet de police de Paris Didier Lallement. Celle-ci a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) de la police judiciaire parisienne.

(Avec AFP)

Transferts Plus de 100 millions : Tchouaméni est-il surpayé par le Real ? 08/06/2022 À 13:19