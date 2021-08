Monaco aurait-il la tête uniquement à la Ligue des champions ? En grande difficulté en ce début de championnat après avoir été tenu en échec à domicile contre Nantes (1-1) puis enchaîné avec une défaite sur la pelouse de Lorient (1-0), l’ASM paraît avoir l’esprit embrumé par ses échéances européennes. Il faut dire que le club monégasque montre un tout autre visage en Ligue des champions, dont il n’est plus qu’à un palier d’atteindre la phase de groupes. Et il y a peut-être une raison à cela.

Dominer n’est pas gagner

En ouverture de la saison de Ligue 1, les Monégasques ont pourant paru parfaitement en jambes face aux Canaris. Les protégés de Niko Kovac ont eu le ballon (74%), le temps de construire et des occasions. Mais par manque de tranchant, ou de concentration, les troisièmes du dernier exercice n’ont pas réussi à surfer sur l’ouverture du score de Gelson Martins dès le premier quart d’heure de jeu, se cassant les dents en proposant un jeu stérile et dénué d’occasions avant d’encaisser l’égalisation de Castelletto, sans jamais réussir à reprendre l’avantage (1-1).

Ligue 1 Monaco perd déjà des plumes 13/08/2021 À 20:55

Nico Kovac Crédit: Getty Images

Bis repetita ce week-end, à Lorient. Sans idées offensives, l’ambitieuse équipe du Rocher a une nouvelle fois dominé son adversaire avec un jeu de possession (73%) et 13 tirs tentés sans trouver la moindre faille face à des Merlus bien organisés, malgré un siège de quasiment 90 minutes. Et Lorient a puni le manque d’ingéniosité monégasque avec un penalty de Moffi (0-1), faisant chuter l’ASM a une triste 14e place de Ligue 1, avec un seul petit point au compteur. La raison pour Niko Kovac ? Le manque d’efficacité de son équipe : "Dans ce type de match il faut absolument marquer en premier, comme ça l'adversaire se découvre plus".

Il faut dire qu’un paramètre a été commun à ces deux contre-performances : Nantes et Lorient ont joué regroupés derrière. Et Monaco n’aime pas attaquer face à une équipe qui place "un bus" devant le but. Attendus par toutes les formations après sa deuxième partie de saison exceptionnelle l’an passée, l'équipe de Niko Kovac, dont le système évolutif (4-2-3-1 en phase défensive, 3-5-2 en phase offensive) couplé à un pressing intense ont été plus que convaincants, ne semble plus créer de surprise. Du moins, pour les équipes du championnat.

L’Europe leur va si bien

Car sur le terrain européen, l’AS Monaco brille. Et, surtout, assure. Lors du troisième tour préliminaire de Ligue des champions, les Monégasques ont roulé sur le Sparta Prague, leader de son championnat et complètement dépassé par la force offensive de Ben Yedder et compagnie : 2-0 à l’aller, 3-1 au retour. Les Monégasques n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires tchèques, bien plus joueurs que leurs homologues de Ligue 1, certainement par manque de connaissance de la puissance d’attaque du club d’Oleg Petrov. Ou par culture.

Dans son speech d’avant-saison, le vice-président de l’ASM n’a pas caché que l’objectif prioritaire de son club était de "se pérenniser au niveau européen". Mais cela passera forcément par la Ligue 1, car seules les deux premières places du championnat de France sont qualificatives pour la Ligue des champions. Et autant ne pas se faire d’illusion : Monaco ne souhaite pas évoluer en Ligue Europa, et encore moins dans la nouvelle Ligue Europa Conférence.

En attendant de trouver les clés pour se défaire des blocs défensifs des formations françaises, problématiques pour Niko Kovac, qui a déclaré que "beaucoup d’équipes jouent à cinq derrière" et que ses joueurs doivent "trouver les bons outils afin de trouver des solutions face à ces clubs évoluant en bloc bas", Monaco a une échéance ultra-importante dans sa quête à la C1 : passer une dernière étape, le barrage, où le Shakhtar Donetsk l’attend de pied ferme.

Place aux choses sérieuses

Car pour rallier la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-2019, les joueurs de Niko Kovac devront se débarrasser du dauphin du dernier championnat d’Ukraine, habitué à ces joutes européennes. Bonne nouvelle tout de même pour Monaco : le Shakhtar, qui s’est imposé deux fois sur le score de 2-1 contre Genk, n’a rien à voir avec ce qu'il a l'habitude de rencontrer sur les pelouses de Ligue 1 chaque week-end, avec un jeu bien plus porté vers l’avant.

L’entraîneur allemand a tout de même tenu à prévenir que la marche pourrait être plus haute que prévue face à "l’équipe la plus difficile à rencontrer en barrages, qui a battu deux fois le Real Madrid l'an passé". Alors, bien sûr, Monaco n’a rien à envier à son prochain adversaire, qu’il accueillera ce mardi à Louis II avant de se rendre en Ukraine une semaine plus tard. D'autant plus que face à ces "favoris pour la qualification", le club de Kovac a tout de même quelque chose pour lui. Depuis l’instauration en 2013 des deux tours de qualification pour que le 3e du championnat de France valide sa place en phase de poules de Ligue des champions, un seul représentant de Ligue 1 est parvenu à en sortir : l’AS Monaco.

C’était en 2016-2017. Les joueurs de la Principauté s’étaient débarrassés de Fenerbahçe et de Villarreal pour rallier les poules. Et cette saison-là, l’ASM avait réalisé un superbe parcours dans la plus prestigieuse des compétitions européennes : les coéquipiers de Radamel Falcao et Kylian Mbappé avaient même atteint le dernier carré, avant d’être éliminés par la grande Juventus Turin. C’est désormais au tour de Golovine, Ben Yedder, Gelson Martins et Kevin Volland de marquer l'histoire des Rouge et Blanc.

Aleksandr Golovin, Kevin Volland et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) lors du match de préparation contre la Real Sociedad, le 28 juillet 2021 Crédit: Getty Images

Ligue 1 "Jeune talent", futur "très bon joueur" : Sofiane Diop, le petit Prince de Monaco 12/08/2021 À 21:37