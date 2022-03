Gianluigi Donnarumma : 2

Mais quelle boulette ! Il a remis le Real dans le match à lui tout seul en tergiversant devant Benzema. Une erreur monumentale qui a reveillé Bernabeu en même temps que le Real. Pourtant, il traversait jusque-là une soirée sans histoire. S'il ne peut pas grand chose sur les deux derniers buts du Real, il est à l'origine de tout en redonnant l'espoir.

En bref… Qu'est-ce qu'il t'a pris Gigio ?

Achraf Hakimi : 3

Il a vécu l'enfer pendant les dix premières minutes avant de reprendre le dessus sur Vinicius. Le Marocain s'est même permis des remontées de balle spectaculaire. Mais son définitivement terni par son alignement. Une grossière erreur de remplacement qui coûte cher à l'heure de faire les comptes.

En bref… Quel manque de vigilance….

Remplacé par ​Julian Draxler (89e).

Marquinhos : 2

Son match fut une lente descente aux enfers jusqu'à cette passe dans l'axe interceptée par Benzema. Le point d'orgue d'une nuit où rien n'a tourné rond pour le capitaine du PSG. Entre relance ratée dans l'axe (25e), talonnade mal sentie dans sa surface (27e), interception trop longue (36e) et, surtout, grosses difficultés dans les airs face à Benzema (37e, 64e). Trop court sur le deuxième but du Real, il offre le troisième. Catastrophique.

En bref : Benzema en a fait sa chose.

Presnel Kimpembe : 3

Lui aussi vivait une soirée tranquille jusqu'à ces vingt dernières minutes passées en enfer. Tout a commencé par ce ballon brûlant perdu dans sa surface (74e), la suite fut un calvaire. Mangé dans l'engagement par Benzema sur le troisième but, le Parisien est complètement sorti de son match multipliant les interventions à retardement

En bref… Incapable de résister à la pression.

Nuno Mendes : 5

Asensio, fantomatique ce mercredi, lui a facilité la vie et Nuno Mendes a fait la loi sur son côté. Le Portugais reste le seul défenseur parisien à avoir tenu le coup dans ce mercredi de cauchemar.

En bref… Costaud, pour rien.

Marco Verrati : 4,5

Sa relation avec Lionel Messi en première période a donné de l'air et des idées au PSG et l'Italien s'est astreint avec sérieux à un efficace travail de récupération. Mais il n'a pas su colmater les brèches en seconde période quand le navire prenait l'eau au cours des 26 minutes qui ont coûté le quart de finale à Paris. Dépassé par la vista de Modric qu'il a, pourtant, longtemps dominé.

En bref… Cruel.

Danilo Pereira : 4

D'abord précieux dans la récupération et dans les airs où il fut le seul à soutenir la comparaison avec Benzema, il a, lui aussi, été submergé par le réveil de Bernabeu. Pourquoi n'intervient-il pas plus vite sur Vinicius lors du deuxième but madrilène ? Incapable de mettre de l'intensité quand le PSG en avait le plus besoin, il a accompagné la lente déliquescence des siens.

Remplacé par Angel Di Maria (81e).

En bref… Il a craqué.

Leandro Paredes : 5

A l'origine de l'ouverture du score, il récupère le ballon et le cède très vite à Neymar. Sur ce coup, il déclenche tout. Son carton stupide pour contestation dès la 7e minute . Il est à l'origine de l'ouverture du score en récupérant le ballon et en le cédant rapidement à Neymar. C'est lui qui déclenche tout. Sa sortie a coïncidé avec le trou noir parisien.

Remplacé par Idrissa Gueye (71e), complètement hors sujet.

En bref… On regrettera longtemps sa sortie.

Lionel Messi : 4

Il continue de descendre irrémédiablement sur le terrain. A l'aise en première période dans un rôle de meneur reculé, il a complètement disparu en seconde période. Incapable de faire des différences dans ses dribbles, il a tenté de compenser par sa qualité de passe. Ca ne suffit pas. On ne peut pas lui faire porter seul le poids de l'élimination mais le constat froid est sans appel. En 180 minutes, contrairement à Neymar et Messi, il ne s'est jamais montré décisif. Pour un Ballon d'Or, ça fait tâche.

En bref… Recruté pour faire grandir les rêves du PSG, il les a étouffés.

Kylian Mbappé : 7

Ce mercredi, il a marqué trois buts merveilleux. Deux lui seront retirés par le VAR mais sa frappe premier poteau aurait dû lancer Paris sur l'autoroute. Dans ce qui sera sans doute son futur jardin, le Parisien fut aussi emballant qu'à l'aller en faisant des différences sur chaque ballon. Ce soir, il a fait du football un jeu d'enfant à l'image de cette feinte incroyable devant Courtois sur son deuxième but refusé. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers ne furent pas à sa hauteur et il a peut-être joué son dernier match de Ligue des champions avec le PSG.

En bref… Quel joueur tout de même...

Neymar : 5

Il perd le ballon qu'il ne faut pas perdre quand Madrid se réveille et lance la contre-attaque vers le deuxième but madrilène. Jusqu'ici, il avait rempli son rôle en envoyant Mbappé sur la lune sur l'ouverture du score. Plutôt appliqué défensivement, il n'a plus son coup de rein dévastateur et a perdu énormément de duels. Trop pour un joueur de sa qualité et de son importance.

En bref… Le génie et le diable.

