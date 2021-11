Gianluigi Donnarumma : 6

Il a vite compris qu’il n’aurait pas le temps de chômer après des situations brûlantes sur son but (1re, 6e). Mais Donnarumma a la tête froide et sa parade décisive sur le premier penalty de Leipzig a littéralement sauvé Paris de la noyade pendant un temps (10e). Pourtant si serein depuis le début de saison, il a fait passer quelques frissons dans la défense parisienne (12e, 20e, 55e). Autoritaire dans certaines sorties aériennes (69e), il cède finalement sur un penalty très bien tiré en fin de match (2-2, 89e).

En bref : Lâché par sa défense, il a retardé l’échéance autant que possible.

Achraf Hakimi : 4

Ses relances ont longtemps transpiré la fébrilité et dans son rôle de latéral droit, il a semblé bien embêté d’être mis sous pression aussi bas sur le terrain. Fatalement, son rendement en a souffert avec des ballons perdus en pagaille. Même offensivement, ses projections ont souffert d’un manque de précision dans le dernier geste.

En bref : Entre latéral droit et piston droit, on sait dans quelle position on le préfère.

Marquinhos : 7

Heureusement qu’il est là, autrement on ne sait pas bien comment Paris aurait tenu. Au plus fort de la tempête, il fut tiré vers le bas par le duo Kimpembe-Danilo mais a su ne jamais se noyer. S’il est en retard sur la déviation de Silva qui amène le penalty allemand (10e), il est monté en puissance pour finalement régner en maître par son sens de la compensation et de la couverture (54e, 56e, 65e). Il est aussi auteur d’une passe décisive magnifique pour Wijnaldum sur corner (1-2, 40e).

En bref : Il ne peut pas tout faire...

Presnel Kimpembe : 2,5

Comme au match aller, il a souffert le martyre face à André Silva et a rapidement perdu pied dans son match. Battu au duel par Nkunku sur l’ouverture du score (8e), il a sombré en perdant des ballons et des duels. Averti après deux énormes fautes (32e), il a semblé rentrer dans le rang en deuxième période avant de finalement concéder un penalty aussi logique qu’inutile (89e).

En bref : Un nouveau naufrage.

Nuno Mendes : 4

Les matches se multiplient mais l’impression dégagée n’a toujours rien d’irrésistible. Le jeune Portugais a des jambes de feu qui peuvent lui offrir quelques chevauchées intéressantes mais il est d’une fébrilité constante sous pression (28e). Sa vitesse lui permet de corriger quelques fautes de placement (68e) mais c’est encore insuffisant.

En bref : Est-il vraiment titulaire indiscutable du PSG à ce poste ?

Danilo Pereira : 3

Quel calvaire ! Titularisé au poste de sentinelle, il a pris un bouillon d’entrée et n’a jamais semblé reprendre le dessus. Sur l’ouverture du score, il laisse Nkunku plonger au premier poteau (1-0, 8e). Il concède un penalty logique sur André Silva (10e). La suite ne fut guère plus reluisante malgré le léger mieux du PSG. Souvent coupable de mauvaises relances ou de pertes de balles dangereuses, il a diffusé une fébrilité constante.

En bref : Une sentinelle qui ne contrôle pas grand-chose…

Danilo Pereira a souffert comme jamais face à Leipzig Crédit: Getty Images

Georginio Wijnaldum : 6

D’une discrétion inquiétante depuis le début de saison, le Néerlandais a enfin fait parler la poudre avec une de ses qualités premières : la projection. Après avoir bien suivi l’offensive parisienne, il a ouvert son compteur de près avec le PSG (1-1, 22e) avant de doubler la mise de la tête, sur une offrande de Marquinhos (38e). Pas forcément fluide dans ses prises de balle, il aurait pu terminer avec deux passes décisives au compteur (38e, 52e). Mais, placé très haut, il a parfois oublié le repli défensif, laissant Danilo et Gueye à leurs galères.

En bref : Du mieux dans les stats, pas encore complètement dans le jeu

Remplacé par Ander Herrera (85e).

Idrissa Gueye : 3,5

Face au pressing allemand, il n’a jamais su faire la différence. Ce mercredi, le ballon lui brûlait les pieds et ses pertes de balle auraient pu être vraiment dangereuses (52e, 74e). Pas aidé par ses compères au milieu, il a joué à contretemps, systématiquement en retard dans ses interventions ou presque. C’est typiquement sur ce genre de match que son apport doit être plus visible…

En bref : Quand Verratti n’est pas là…

Idrissa Gueye face à Leipzig Crédit: Getty Images

Angel Di Maria : 5,5

Il a commencé son match avec une perte de balle amenant l’ouverture du score (8e). Alors, El Fideo a tout fait pour se faire pardonner. C’est son décalage qui permet à Neymar de se mettre dans le bon sens sur l'égalisation (22e). De quoi donner le ton d'un match où il aura souvent été à l’origine des bons coups parisiens par ses passes ou ses feintes. Sa reprise contrée (38e) le prive d’une action décisive mais il aura été actif et influent.

En bref : Sur sa lancée lilloise, il monte clairement en puissance.

Remplacé par Julian Draxler (84e).

Kylian Mbappé : 4

Que retenir ? Sa passe décisive parfaite pour Wijnaldum (22e) après un appel tranchant ? Ou ses multiples échecs face à Gulacsi qui empêchent Paris de repartir avec les trois points (45e, 52e, 64e) ? Sans doute la deuxième option même si sa capacité à se créer seul ses opportunités est à souligner. Tranchant mais pas buteur, il prouve qu’il peut encore largement progresser face au but.

En bref : Sa passe décisive sauve son match compliqué à la finition.

Kylian Mbappé, en échec face à Leipzig Crédit: Getty Images

Remplacé par Mauro Icardi (90e).

Neymar : 4,5

Quand Paris fut sous l’eau, il s’est beaucoup proposé. Souvent avec réussite et une justesse technique bienvenue (2e), il est à l’origine de l’égalisation par sa capacité à faire avancer Paris. Ses passes semblent avoir retrouvé leur précision d’antan (48e) et ses dribbles sont plus tranchants, comme face à Lille. Mais, dans une deuxième période au faux rythme, il a fini par disparaître de la circulation.

En bref : Du mieux mais a fini par sombrer physiquement.

