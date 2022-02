Gianluigi Donnarumma : 6

Sa soirée fut un long fleuve tranquille. Madrid n’ayant réussi aucune frappe cadrée, il n’a même pas eu à forcer son talent. Reste que son jeu au pied aura été au niveau, notamment face aux rares tentatives de pressing madrilène.

En bref : RAS

Achraf Hakimi : 7

Soulagé par la présence de Danilo Pereira en couverture, il a complètement lâché les chevaux. Ça valait le coup. Intensité, vitesse, couverture : son match fut celui d’un piston de très haut niveau. Si Vinicius a été invisible, si Mendy a souffert, c’est que le Marocain aura signé une partition quasi parfaite. Sa remise en pivot exceptionnelle pour Mbappé aurait mérité meilleur sort (50e).

En bref : Libéré, c’est un tout autre joueur.

Marquinhos : 6

Lui non plus n’aura pas eu beaucoup de boulot face au peu d’initiatives madrilènes. Mais il fut sérieux et rassurant (67e), comme toujours. Sa couverture fut impeccable et sa gestion de Benzema aussi.

En bref : Capitaine d’un navire qui n’a pas tangué.

Presnel Kimpembe : 6

Comme son compère brésilien, il fut rarement mis à contribution. Il a montré plus de sérénité à la relance, où il ne fut pas toujours à l’aise en C1 cette saison. Costaud et sérieux de bout en bout.

En bref : Serein.

Nuno Mendes : 6,5

Avec Mbappé, il aura fait vivre un calvaire à un Dani Carvajal qui va faire des cauchemars face à autant de vitesse. Il fut incisif dans ses interventions défensives (32e, 35e) et aurait même pu marquer sur un ballon qui traînait après un arrêt de Courtois (53e). Un match enthousiasmant gâché cependant par des centres pas toujours bien ajustés (23e, 26e, 48e).

En bref : Que de progrès, que de marge pour s’améliorer encore.

Danilo Pereira : 6,5

C’était l’arme anti-Madrid de Mauricio Pochettino et il a joué sa partition à merveille. Installé comme troisième central à la relance, il a permis au PSG d’anesthésier complètement le côté gauche madrilène. Pas si maladroit avec le ballon, il fut aussi l’auteur de jaillissements pleins d’autorité (57e). Si l’édifice a paru si équilibré, c’est grâce à lui.

En bref : Il a complètement donné raison à Pochettino.

Remplacé par Idrissa Gueye (87e).

Leandro Paredes : 6

Dans le schéma parisien, il fut l’homme de base du milieu. La sentinelle du vice aurait fait son boulot en orientant le jeu parisien à bon escient et aura même gratté un carton jaune adverse (Casemiro, 37e) qui pourrait compter. Son jeu vertical aura manqué parfois de précision malgré des idées souvent intéressantes.

En bref : Il revient clairement en force.

Marco Verratti : 7

Le poumon du PSG : voilà une phrase qu’il ne nous a pas habitués à écrire. D’une intensité folle pendant tout le match, il fut absolument partout, à la récupération, à l'orientation et parfois dans la surface. Fait notable, il a mangé physiquement les milieux madrilènes par son jeu de corps parfait et sa combativité bienvenue.

En bref : Un "petit hibou" qui ressemblait plutôt à un aigle affamé.

Luka Modric a souffert face à Marco Verratti Crédit: Getty Images

Angel Di Maria : 5,5

Il a commencé son match par vendanger une offrande de Mbappé (5e). Offensivement, ce ne fut pas le Di Maria divin des grands soirs de C1 mais plutôt entrevu ces derniers mois. Sans son coup de rein magique et pas assez instinctif (56e), il a manqué ce supplément d’âme nécessaire pour aider le PSG. Mais il fut essentiel par sa combativité sans faille, son pressing agressif et ses kilomètres avalés pour donner un coup de main aux siens.

En bref : Un artisan plus qu’un artiste.

Remplacé par Neymar (73e), qui a mis le feu sur sa première prise de balle. Très entreprenant, il s’est créé une jolie situation en fin de match (87e).

Lionel Messi : 4

Tout n’est pas à jeter dans un match qui risque pourtant de lui faire mal. Son ouverture royale pour Mbappé (17e) aurait dû lancer une partition par ailleurs intéressante dans l’axe par sa capacité à créer et surtout conserver le ballon. Ses rares tentatives furent timides (32e, 53e) avant ce penalty raté qui lui a fait mal (62e). Il n’a pas cherché à se cacher mais a parfois joué à contretemps (65e, 75e). L’entrée de Neymar l’aura de nouveau connecté au jeu à l'image de sa passe piquée (87e). Kylian Mbappé lui sauve la mise malgré tout.

En bref : Si Paris l’a récupéré cet été, c’est justement pour ne pas rater ces occasions-là…

Kylian Mbappé : 9

Dès son premier ballon, on a senti qu’il était dans la zone. Par ses accélérations, ses dribbles et son sens de la provocation, il a rendu fou Carvajal, qui finira par craquer pour le penalty parisien (60e). Longtemps, on a cru que Courtois aurait le dernier mot face à lui, entre une sortie bien réalisée (5e) ou une horizontale impressionnante (50e). Puis, ce fut un soupçon de réussite qui lui aura manqué (77e, 90e). Mais parce que Mbappé appartient à une caste à part, il a fini par mettre tout le monde d’accord. Son but de martien, où il mystifie Militao et Vasquez avant de tromper Courtois, vient récompenser un match encore impressionnant. Ovationné par les fans madrilènes en début de match, il a fini par les réduire au silence.

En bref : Existe-t-il meilleur joueur au monde actuellement ?

