Pendant que la planète football avait les yeux rivés sur Paris et Lionel Messi ce mardi soir, Monaco disputait dans le même temps son 3ème tour préliminaire retour de Ligue des Champions face au Sparta Prague. Après un succès en République Tchèque (0-2), l’ASM a facilement validé son billet pour les barrages à la faveur d’une nouvelle victoire maîtrisée (3-1). Tout s’est joué en seconde période avec des buts de Martins, Golovin et Diop.

La semaine prochaine, les hommes de Niko Kovac défieront le Shakhtar Donetsk avec dans le viseur une qualification pour la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ligue des champions Etat de forme, Ben Yedder, ambitions européennes : Kovac, l'apprenti jongleur IL Y A UN JOUR

Comme au match aller, les Monégasques ont montré qu’ils étaient nettement supérieurs au leader du championnat tchèque. S’il a fallu attendre la deuxième période pour faire la différence, c’est parce que l’ASM est tombée sur un gardien en très grande forme (21e, 23e, 45e+1).

Nita a repoussé un temps l'inévitable

Mais Nita n’a rien pu faire sur l’inspiration de Martins. Dans un angle impossible, l’ailier portugais a surpris tout le monde en décochant une frappe gagnante avec l’aide de la transversale (1-0, 50e). Son deuxième but en quelques jours après une réalisation contre Nantes. S’il n’a pas encore ouvert son compteur, Ben Yedder peut également être satisfait de cette rencontre. L’international français a délivré une passe décisive dans le bon tempo pour Golovin (2-0, 56e) et disputé l’intégralité de la rencontre. Ben Yedder retrouve du rythme et ça, Monaco en a bien besoin. Entré en jeu, Diop a montré l’étendue de son talent en éliminant avec élégance Panak avant de tromper Nita (3-1, 81e).

La conclusion d’une soirée presque parfaite. Car il y a bien eu quelques moments qui ont irrité Niko Kovac. En première période, deux relances risquées et hasardeuses de Fofana et Nübel ont donné des sueurs froides aux supporters monégasques (1ère, 14e). Mais le gardien allemand a finalement été puni après une nouvelle transmission approximative (2-1, 78e). Face au Shakhtar Donetsk (match aller mardi prochain 21h à Monaco), adversaire d’un autre calibre, c’est le genre d’erreurs à impérativement éviter pour espérer rallier la phase de poules de Ligue des Champions.

Ligue 1 Dominer ne suffit pas : Monaco ouvre la saison avec un nul 06/08/2021 À 20:52