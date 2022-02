Lille était en-dessous. En déplacement sur la pelouse du tenant du titre, les Dogues se sont logiquement inclinés mardi soir (2-0), en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Sanctionnés d'entrée par un Chelsea sûr de son football, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont une nouvelle fois craqué au retour des vestiaires. Kai Havertz et Christian Pulisic ont ainsi mis le club londonien dans une position idéale avant le match retour à Pierre-Mauroy, dans trois semaines. A domicile, le club nordiste devra faire (beaucoup) plus offensivement.

Lille avait hérité de Chelsea deux fois de suite, lors du tirage au sort rocambolesque effectué (puis recommencé) en décembre dernier. Il était donc écrit que son destin européen devait passer par Londres. Et sans surprise, la capitale anglaise est virtuellement synonyme de sortie de l'Europe pour les Dogues. Le tenant du titre, fraîchement auréolé d'un titre de champion du monde des clubs, a fait honneur à son statut sur la pelouse de Stamford Bridge. Il était tout simplement trop fort, même sans être éblouissant sur 90 minutes.

Le club londonien n'a pas eu besoin d'une ribambelle d'occasions pour faire la différence. Quatre tirs cadrés, deux buts : les Blues ont fait preuve d'une froideur digne d'un vainqueur de C1. Dans un début de rencontre canon, le danger avait un nom : Kai Havertz. Un plat du pied gauche plus difficile à mettre au-dessus qu'au fond (4e), une frappe enroulée repoussée par Léo Jardim (7e), et l'international allemand s'était réglé. Sur le corner suivant sa deuxième occasion, il a ouvert le score… de la tête, laissé complètement seul par une défense censée maîtriser son sujet dans les airs (1-0, 8e).

Efficacité maximale pour les Blues

Au retour des vestiaires, Chelsea a poussé l'efficacité à son paroxysme, en marquant sur son premier et seul tir cadré. Un contre express, en infériorité numérique, emmené par l'excellent N'Golo Kanté, et conclu par le remuant Christian Pulisic (2-0, 63e). Le tout quelques minutes après un changement plutôt défensif de Thomas Tuchel : blessé, Hakim Ziyech avait laissé sa place à Saul Niguez, venu renforcer l'entejeu dans un 3-5-2 plus prudent que le 3-4-3 de départ.

Dit comme cela, le scénario peut sembler cruel pour Lille. Mais encore aurait-il fallu que les Dogues se montrent dangereux. La fiche statistique indique certes 15 frappes pour le champion de France en titre. Mais seules deux d'entre elles ont trouvé le cadre, et aucune n'a inquiété Edouard Mendy, qui a passé une soirée tranquille, protégé par un bloc très solide même si, à de très rares reprises, il a été inquiété dans son dos. Seul Renato Sanches a affiché la personnalité et la qualité technique que réclame une telle rencontre, suivi de près par Jonathan Bamba. Pour le reste, on notera la prestation bien terne de Jonathan David, et celles pas au niveau de Jean Onana et Xeka. Dans trois semaines, Lille devra montrer un tout autre visage pour croire en l'exploit. Et, certainement, commencer avec d'autres visages.

