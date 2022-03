"Errare humanum est, perseverare diabolicum". Si l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Et dans cet exercice, le PSG excelle probablement plus que n'importe quel autre club en Ligue des champions. Encore une fois, mercredi soir, le club de la capitale a subi une élimination (ou plutôt humiliation) en mondovision. Après avoir maîtrisé leur sujet pendant près de 150 minutes sur l'ensemble des deux confrontations face au Real Madrid, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont tout envoyé valser en seize minutes chrono au Bernabeu. Le bourreau ? Karim Benzema, auteur d'un triplé retentissant (3-1) qui a permis à son club de se qualifier en quart de finale de la C1. Et envoyer, dans le même temps, le PSG en enfer. Encore une fois.

Au lendemain de ce scénario hitchcockien, la presse madrilène, elle, est sur un nuage. "Ça, c'est le Real Madrid !", titre par exemple Marca ce jeudi, parlant d'une "nouvelle remontada légendaire". "Ce sera une nuit inoubliable, peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Le Bernabeu était en plein délire." Du côté de AS, où Benzema se retrouve bien évidemment en Une, on estime que le Real "est d'un autre monde" après cette soirée "historique".

Quel flop

En Catalogne, l'humeur n'est pas vraiment la même qu'à Madrid. Les médias proches du Barça, qui auraient certainement aimé que Lionel Messi traumatise une nouvelle fois leur meilleur ennemi, évoquent une défaite incompréhensible du PSG. "C'était une soirée noire, écrit Sport. Paris a été pénalisé par ses propres erreurs." "C'était Mbenzema", titre Mundo Deportivo en référence aux deux buteurs de la rencontre.

C'est ce qui a changé le match", reconnaît La Gazzetta dello Sport, qui accorde un 4,5/10 au portier de la Nazionale. "Mais le PSG est un sacré flop", ajoute le quotidien transalpin. "C'est une faillite", estime même le Corriere dello Sport, parlant d'une nouvelle "revanche" de Carlo Ancelotti sur Leonardo. Tuttosport, qui parle également d'un "flop" monumental, salue toutefois un "immense Benzema". Auteur d'une erreur de relance qui a remis le Real dans le match , Gianluigi Donnarumma, lui, fait parler dans son pays. "", reconnaît, qui accorde un 4,5/10 au portier de la Nazionale. "", ajoute le quotidien transalpin. "", estime même le, parlant d'une nouvelle "" de Carlo Ancelotti sur Leonardo., qui parle également d'un "" monumental, salue toutefois un "".

"Désillusion"

Enfin, retour en France où L'Equipe estime que le PSG a été "puni par le Roi" Karim Benzema. "C'est une énorme désillusion pour les Parisiens (...) Auteur d'un triplé en 17 minutes, Benzema a été royal", peut-on lire en première page du quotidien. Du côté du Parisien, on parle aujourd'hui du "cauchemar de Paris", "renversé" par un triplé de l'international français en seize minutes.

