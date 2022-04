Le pari a été tenté, poussé jusqu'à l'excès. Et il a été perdu. De peu, puisqu'il aura fallu attendre les vingt dernières minutes, un éclair de génie de Phil Foden et une frappe croisée de Kevin De Bruyne pour que le mur dressé par l'Atlético Madrid se fissure devant Manchester City, mardi dernier (1-0). Dominé à outrance, longtemps solide mais incapable de résister jusqu'au bout, le champion d'Espagne en titre aura donc un handicap à surmonter à l'occasion de la manche retour, ce mercredi au Wanda Metropolitano (21h). Heureusement pour lui, il pourra compter sur Antoine Griezmann.

Certes, l'international français était également présent à l'aller. Mais cantonné à un rôle très défensif, il n'avait - comme à son habitude - pas rechigné à la tâche, donnant essentiellement de sa personne pour endiguer les vagues mancuniennes. Quant à son nombre de ballons touchés s'est avéré si famélique (seulement 7 en première période, dont un dans les 30 derniers mètres adverses) qu'il lui était impossible de faire planer la moindre menace sur le but d'Ederson.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) face à Ilkay Gündogan (Manchester City). / Ligue des champions Crédit: Getty Images

Il y a le Griezmann de la Liga et celui de la C1

Pour profiter davantage des qualités du Bleu balle au pied, l'Atléti devra donc commencer par la conserver plus longtemps, cette balle, et investir aussi souvent que possible la moitié de terrain des Skyblues. Il s'agit là d'un préalable indispensable, et on peut partir du principe que Diego Simeone en est conscient. Ensuite, et sans aller jusqu'à imaginer une mainmise totale des Colchoneros sur le jeu, le milieu offensif prêté par le FC Barcelone pourra donner une plus grande place à l'expression de son talent.

Car plus encore que Joao Félix, ô combien talentueux mais encore dépourvu de référence significative à un tel niveau, Griezmann sait se montrer décisif dans les grands rendez-vous. Il a été trop souvent décevant en Liga cette saison, n'a guère pesé à Majorque le week-end dernier (1-0) ? Peut-être. Quand retentit l'hymne de la Ligue des champions, en revanche, le constat n'est plus du tout le même. Le numéro 7 de l'équipe de France est impliqué sur 67% des buts de l'Atlético en C1 en 2021-2022 (4 réalisations, 2 assists). C'est plus que n'importe quel autre joueur participant aux quarts de cette édition.

Renverser une situation mal embarquée, Grizou connaît

Le 15 mars dernier, c'est d'ailleurs l'un de ses délicieux centres qui a permis à Renan Lodi de marquer et à l'Atlético de dominer Manchester United à Old Trafford (0-1, 1-1 à l'aller). Le quatrième meilleur scoreur tricolore de l'histoire de la Ligue des champions (29 buts, à égalité avec David Trézéguet) est en outre un habitué de ces matches couperet, lors desquels les Matelassiers ont souvent su tirer leur épingle du jeu en dépit d'un statut d'outsider. On se souvient forcément de la demie à Munich, en 2016, qui avait vu le Français propulser son équipe en finale en trompant Manuel Neuer de près (1-2, 0-1).

À noter que le Bayern, qui faisait figure d'épouvantail, était alors entraîné par… Pep Guardiola. Et si l'on remonte encore le temps, on remarque que l'Atlético s'est qualifié à deux reprises après avoir perdu le match aller à l'extérieur. Le Bayer Leverkusen, en 2015 (0-1, 1-0, 4-2 t.a.b.) et le Barça, l'année suivante (1-2, 2-0), peuvent en témoigner. À chaque fois, Grizou était dans le coup. Renverser une situation mal embarquée, il sait faire. Et s'il a la possibilité de rééditer pareille performance ce mercredi, il ne va certainement pas s'en priver.

Antoine Griezmann (Atlético) Crédit: Getty Images

