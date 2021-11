A l'heure où Tottenham a remplacé Nuno Espirito Santo illico presto, où Newcastle semble prêt à payer très cher pour chiper Unai Emery à Séville, Jürgen Klopp, lui, est toujours solidement attaché à son poste de manager de Liverpool. Une évidence, compte tenu de l'excellent début de saison de son équipe, redevenue la machine qu'elle était dans le monde d'avant. Il y a quelques mois, pourtant, le bateau a sérieusement tangué, son commandant avec. Mais l'Allemand a tenu bon, navigué à contre-courant... pour remettre tout son petit monde dans le bon sens.

Ce n'était pas gagné : l'hiver dernier, les Reds ne marquaient plus, ne gagnaient plus et n'étaient même plus souverains à Anfield, alignant cinq défaites de rang à domicile - une première en 129 ans d'histoire. Au soir de la 29e journée, le club de la Mersey occupait même le 8e rang de Premier League, derrière l'ennemi Everton, à cinq points d'une place qualificative pour la Ligue des champions qu'ils avaient pourtant remportée deux ans plus tôt.

Ad

"C’est miraculeux que Solskjaer soit encore en place trois ans plus tard"

Ligue des champions "Dans le foot, il n'y a jamais de revanche" : Simeone se prépare à retrouver Liverpool IL Y A 8 HEURES

Bref, la trajectoire des Scousers avait tous les airs d'une fin de cycle et un départ de l'entraîneur allemand relevait du domaine de l'imaginable, voire du probable, surtout après l'annonce du retrait de Joachim Löw du poste de sélectionneur de la Mannschaft. Mais au bout d'un sprint final miraculeux, Liverpool a sauvé sa place en C1. Et Klopp, sa peau.

Klopp avait tout prévu

Le technicien de 54 ans a aussi bénéficié d'une longue immunité, proportionnelle à la vaste période de succès qu'il a enclenchée. "Si quelqu'un pense qu'un autre manager peut faire mieux, qu'il prenne la décision, lâchait-il en conférence de presse le 6 mars dernier, ciblant les propriétaires américains du club. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Non pas que personne d'autre puisse faire mieux, mais je pense qu'aucun membre de la direction a cette opinion. En tout cas, personne ne me l'a dit."

L'Allemand a souvent dit ce qu'il pensait. Mais il a surtout toujours cru en ce qu'il disait. Au plus fort de la tempête, à l'idée répandue mais quelque peu abstraite qu'il ne pourrait rien face à l'inévitable fin de cycle propre au football, Klopp opposait ses arguments bien plus concrets : la pandémie, ses conséquences sur la surcharge du calendrier, elles-mêmes dévastatrices pour son effectif et donc... pour ses résultats.

Jürgen Klopp lors du match opposant l'Atlético de Madrid à Liverpool, en Ligue des champions Crédit: Getty Images

"Je n'ai jamais douté de cela, confiait-il le week-end dernier. Pour moi, c'était très clair dès l'année dernière. Mais vous, vous avez oublié à quel point la différence est énorme lorsque vous perdez quasiment toute votre défense dès le mois d'octobre. Tout le monde espère toujours que l'on gagne tous les matches simplement parce que nous sommes Liverpool. Il y avait des blessés, tout le monde a été blessé et pas seulement les joueurs d'un seul et même poste. Je savais que lorsque ce problème serait réglé, nous serions de nouveau meilleurs."

Patience et confiance

On peut croire, à juste titre, que Klopp a bénéficié de sa crédibilité pour faire accepter son discours et gagner du temps. On peut aussi se douter que la situation économique a définitivement convaincu les têtes pensantes de Liverpool de ne pas se séparer d'un entraîneur blindé un an plus tôt, avec un contrat courant jusqu'en 2024 et un salaire largement rehaussé.

Prenez l'équipe... Vous voulez acheter un nouveau défenseur ? Un nouveau gardien ? Si c'est ce que vous voulez, vous devez dépenser beaucoup d'argent. Nous, nous n'avons pas besoin de faire cela puisque les meilleurs sont déjà ici." Droit dans ses bottes, l'ancien coach du Borussia Dortmund est resté fidèle aux principes qui l'ont mené sur le toit de l'Europe ; patience et confiance en un groupe que la presse anglaise disait repu ou vieillissant. Au cœur d'un mercato où les Reds sont restés discrets - seule recrue, Ibrahima Konaté a coûté 40 millions d'euros mais son arrivée a été bouclée au printemps dernier - le technicien allemand disait ce que plus grand-monde ne croyait : "."

"On avait reproché à Henry d’être trop gentil avec Arsenal" : Les pundits sont-ils impartiaux ?

Et même si ses joueurs ne lui ont pas toujours rendu cette confiance - Salah et Mané avaient successivement eu des réactions d'humeur après avoir été remplacés au printemps dernier - Klopp a retrouvé un certain confort. Liverpool est invaincu depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, et s'est récemment offert un succès historique à Old Trafford. Connu et reconnu pour être l'un des leaders d'une nouvelle génération d'entraîneurs "bisounours", qualifiés ainsi pour leur proximité avec leurs joueurs, l'Allemand démontre que sa recette est peut-être le meilleur remède contre le fatalisme.

Liga L'Atlético fait le plein de confiance avant Anfield 31/10/2021 À 17:13