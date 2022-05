C'est la fin de trente-six longues années de disette. Dans un communiqué officiel, l'UEFA a confirmé que Clément Turpin serait l'arbitre de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, prévue le 28 mai prochain au Stade de France. Une première depuis Michel Vautrot en 1986 et le match entre le Steaua Bucarest et le FC Barcelone, marqué notamment par la performance historique du gardien Helmuth Duckadam , capable de stopper quatre tirs au but en finale.

Bientôt quadragénaire, Turpin sera accompagné de ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore, comme assistants, et par Benoît Bastien en tant que quatrième arbitre. En ce qui concerne l'assistance vidéo (VAR), elle sera dirigée par un autre Français, Jérôme Brisard. Ses assistants seront Willy Delajod, également de nationalité française, et les Italiens Massimiliano Irrati et Filippo Meli.

Arbitre international depuis une douzaine d'années, Turpin sera au sifflet d'une finale de C1 pour la première fois de sa carrière, après avoir été quatrième arbitre lors de la finale de 2018 qui avait, déjà, mis aux prises le Real Madrid et Liverpool (victoire 3-1 des Espagnols). Celui qui était devenu en 2008 le plus jeune arbitre de Ligue 1, à 26 ans, avait déjà officié la saison dernière lors de la finale de Ligue Europa gagnée aux tirs au but par Villarreal contre Manchester United.

Pour Le Graët, c'est une "excellente nouvelle pour l'arbitrage français"

Le 28 mai, il deviendra le sixième Français à arbitrer une finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, après Robert Héliès (1972), Michel Kitabdjian (1975), Robert Wurtz (1977), Georges Konrath (1982) et Michel Vautrot (1986), selon la Fédération française de football. "C'est une excellente nouvelle pour l'arbitrage français qui progresse d'année en année dans la hiérarchie internationale. Nos arbitres sont désormais présents à chaque grande compétition", s'est félicité le président de la FFF, Noël Le Graët, dans un communiqué.

Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, voit dans cette désignation "la reconnaissance de l'excellente saison effectuée par Clément Turpin" et "la reconnaissance des progrès constants effectués par l'arbitrage français". "La France compte désormais trois arbitres Elite UEFA, le plus haut niveau européen, avec Clément Turpin, Benoît Bastien et François Letexier. C'est du jamais-vu", a-t-il relevé.

(Avec AFP)

