Ce n'était pas une surprise, mais ça confirme bien l'avenir plus que jamais loin du PSG pour Mauro Icardi. Le buteur argentin, en contact avec des clubs turcs , n'est pas dans la liste de joueurs du Paris Saint-Germain pour la prochaine Ligue des champions.

Une liste dans laquelle figurent Juan Bernat et Sergio Rico, qui en avaient été écartés la saison passée . On note aussi la présence de cinq gardiens, notamment pour rentrer dans les quotas du nombre de joueurs formés au club obligatoires sur les listes des clubs de C1. Pour le PSG, ces derniers sont donc Lucas Lavalée, Alexandre Letellier, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.