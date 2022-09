Celle-là, on ne l'avait pas vu venir... Alors que Bamba Dieng, non désiré par Igor Tudor et poussé vers la sortie à l'OM, semblait avoir échoué à trouver un nouveau club après une dernière journée du mercato rocambolesque , un ultime revirement de situation pourrait bien avoir lieu. L'Equipe révèle que le Royal Antwerp, leader du championnat belge, préparerait une offre de près de 7 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans. Les négociations iraient bon train, car le mercato est encore ouvert jusqu'au 6 septembre en Belgique.

Un club entraîné par van Bommel

Annoncé dans la même journée à Lorient, Leeds et Nice jeudi dernier, Bamba Dieng pourrait donc finalement découvrir la Jupiler Pro League avec le club d'Anvers, entraîné par Mark van Bommel. Il y retrouverait entre autres des visages connus de Ligue 1 comme Calvin Stengs et Bjorn Engels, ainsi que des noms plus familiers du grand public comme les internationaux belges Toby Alderweireld et Radja Nainggolan. Pour l'Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria, un transfert d'une telle somme pour un joueur sous contrat jusqu'en 2024 qui semblait promis à une saison quasiment blanche serait une véritable aubaine.

