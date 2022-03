Neymar jure qu'il "a tout oublié". Quatre ans après première confrontation contre le Real Madrid (1-3, 1-2) en Ligue des champions, en 2018, le Brésilien assure qu'il ne se souvient plus de rien. Ni de sa blessure, ni de l'élimination parisienne. De retour au Santiago Bernabeu avec le PSG ce mecredi soir pour le 8e de finale retour de C1 (1-0 à l'aller), le numéro 10 parisien, qui n'a plus marqué depuis neuf matches dans la compétition, estime que la victoire des siens "reste le plus important".

"Gagner le match, c’est le plus important, a confié Neymar à TNT Sports Brésil. Les statistiques, on en parle beaucoup ces dernières années. Le football a évolué d’une certaine manière, comme l’a récemment dit Guardiola, et je suis d’accord avec lui, où on juge un joueur sur son nombre de buts ou de passes décisives plutôt que sur ce qu’il produit pour l’équipe et pour le football. On a une grande équipe, je n’ai jamais été égoïste, je joue toujours pour mon équipe, je donne toujours tout pour mes partenaires."

tout simplement gagner", "peu importe s'il marque ou délivre une passe décisive". "Je veux gagner, je suis né pour ça, je suis né pour gagner. Mercredi, si je ne marque pas une fois encore en Ligue des Champions, je m’en fiche. Je veux partir d’ici avec une victoire, avec la qualification, c’est le plus important." L'international brésilien devrait être aligné d'entrée par Mauricio Pochettino, qui pourra également compter sur Kylian Mbappé, Neymar l'assure : il veut "", "". "." L'international brésilien devrait être aligné d'entrée par Mauricio Pochettino, qui pourra également compter sur Kylian Mbappé, remis de sa blessure , et Lionel Messi, qui va retrouver un stade qu'il connaît plutôt bien ...

