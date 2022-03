Il est sorti de l'ombre. Avec un éclat certain. Au point que la question de sa présence dans le onze de départ madrilène face au PSG mercredi pourrait se poser. Titulaire pour la première fois depuis un mois avec la Maison Blanche, Eduardo Camavinga a montré l'étendue de ses qualités face à la Real Sociedad (4-1) samedi. Même s'il a semblé parfois courir dans tous les sens et a mis quelques minutes à trouver ses repères, l'ancien Rennais a même séduit Madrid.

Plus que son joli but qui a relancé le Real, c'est son activité, sa capacité à se projeter vers l'avant qui ont rappelé pourquoi les Merengue ne s'étaient pas trompés en lâchant environ 31 millions d'euros dans les dernières heures du dernier mercato estival pour le faire venir. "C'est un joueur jeune mais qui a des qualités. Il sait très bien l'importance qu'il a dans cette équipe. Son football est un football de qualités et d'énergie", a salué Carlo Ancelotti samedi au sujet de son jeune protégé de 19 ans, précieux pour son travail sans ballon et pour soulager Luka Modric en l'absence de Federico Valverde (grippé) et Toni Kroos (blessé).

Du "chaos au talent"

Ces dernières semaines pourtant, Eduardo Camavinga n'avait pas été épargné. Par son coach déjà. Alors qu'il ne le considère pas encore assez mature, le tacticien italien l'a réduit à portion congrue en termes de temps de jeu et l'a même sorti dès la mi-temps lors de sa dernière titularisation début février. Mais c'est surtout la presse madrilène qui n'a pas été tendre avec lui. Ses débuts étincelants sous la tunique blanche semblaient alors d'une autre époque. Trop d'engagement dans ses interventions défensives, trop de ballons perdus dans des zones clefs, une approche tactique limitée : les critiques dans la presse espagnole ont été légion. Mais samedi, il a mis tout le monde d'accord. Du "chaos au talent", a résumé As dans une chronique.

Alors, une question se pose aujourd'hui. Une question qui semblait incongrue il y a quelques jours encore étant donné son utilisation parcellaire : peut-il postuler pour une place dans le onze de départ face au PSG contre qui il avait explosé aux yeux de tous à 16 ans en signant un match XXL lors d'une victoire du Stade Rennais (2-1) en août 2019 ? Si on se pose la question, c'est déjà qu'il y a une ouverture dans l'effectif madrilène. Avec la suspension de Casemiro et alors que le doute plane encore sur la présence de Toni Kroos, Carlo Ancelotti va devoir bricoler au milieu et ne pourra pas compter sur son immuable trio Toni Kroos-Casemiro-Luka Modric. Federico Valverde, qui va faire son retour, tient cependant logiquement la corde pour accompagner Modric au cœur du jeu pour accompagner son agressivité. Mais Camavinga a-t-il gagné des points ce week-end au point de le doubler ?

"Sa place est plutôt à côté de Casemiro plutôt qu'à la place de Casemiro"

Ce n'est pas gagné. Certes, l'ancien Rennais a fait évoluer quelques mentalités au sein de la Maison Blanche, où on le considère encore en pleine phase d'apprentissage pour exploiter au mieux son talent dans un club de cette dimension. "Il a joué un match très complet et a marqué un superbe but à un moment très important", a reconnu Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid sur As. Mais alors qu'il n'a pas apporté suffisamment de garanties ces derniers mois, cela reste improbable de le voir titularisé pour un tel choc. Sauf en cas de forfait définitif de Kroos.

Une tendance s'impose en tout cas en Espagne : Ancelotti ne devrait pas l'aligner au poste de sentinelle pour compenser l'absence de Casemiro, alors que certains l'avaient imaginé comme un possible successeur de l'international auriverde à son arrivée. Si Camavinga a déjà été testé à ce poste quand le Brésilien n'était pas là, il a rarement convaincu. C'est même un doux euphémisme. Après sa prestation contre Grenade en février, le quotidien As avait même espéré qu'Ancelotti ne le fasse plus évoluer au poste de sentinelle sans personne à ses côtés. Et le coach transalpin semble assez de cet avis : "J'en ai discuté avec lui ces dernières semaines. Je crois que sa place est plutôt à côté de Casemiro plutôt qu'à la place de Casemiro", a lancé l'Italien avant d'atténuer sa sortie : "mais il peut faire les deux, sans problème".

L'impression reste cependant que ce n'est pas forcément le cas pour le moment. Et que le Real prendrait un risque en l'alignant en 6 devant la défense. Au Real, Camavinga est en effet aujourd'hui plus considéré comme un relayeur, un rôle où il s'était déjà épanoui au fil du temps à Rennes - notamment aux côtés de Steven Nzonzi qui lui avait permis d'être plus libre pour dézoner et d'aller apporter le danger par sa vision du jeu et sa technique -. Et s'il joue ce mercredi, l'international français sera plus aligné plus haut sur la pelouse ou à deux devant la défense avec Kroos ou Valverde à ses côtés, comme à ses débuts avec Rennes. Histoire de gommer certains manques, qui ne sont pas illogiques pour son âge, et de profiter de toutes ses qualités.

