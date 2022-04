Real Madrid - Chelsea : N'Golo Kanté, l'inquiétude inattendue

LIGUE DES CHAMPIONS – Meilleur joueur de la phase finale de Ligue des champions la saison passée, N'Golo Kanté vit une saison plus compliquée avec les Blues. Ses blessures plus nombreuses et sa prestation délicate à l'aller face au Real Madrid (1-3) ont jeté une ombre sur son exercice et la suite de sa carrière outre-Manche. Alors, simple coup de mou ou mal plus durable ?