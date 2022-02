La crise n'est pas passée loin de la Bavière, elle a même été évitée d'un rien. Jeudi, la presse allemande ne criera pas victoire car de victoire, il n'y a pas eu à la Red Bull Arena pour le Bayern Munich mais le club munichois a bien sauvé les meubles lors de ce 8e de finale aller contre le RB Salzbourg (1-1). Il peut d'ailleurs tirer remercier Kingsley Coman, venu jouer les sauveurs en terres autrichiennes à l'entrée du temps additionnel (90e).

Voir l'ailier français enlever une belle épine du pied de son club est tout sauf une surprise, mercredi soir. L'ancien du PSG a été le Bavarois le plus dangereux de la rencontre et en a fait voir de toutes les couleurs à Kristensen. Mais, il faut bien le dire, ce Bayern-là n'a rien à avoir avec la machine de guerre qui a tout écrasé sur son passage durant la première partie de saison que ce soit en Bundesliga ou lors de la phase de poules de Ligue des Champions (6 victoires en 6 matchs).

Coman a tout fait

Non, à Salzbourg, les hommes de Julian Nagelsmann sont restés dans la continuité du désastre de Bochum, quelques jours plus tôt. Après cette contre performance (4-2) contre la lanterne rouge allemande, il aurait été logique de penser que l'ADN munichois allait remettre les choses en ordre. Il n'y en a rien été, au moins pendant toute la première période.

Kingsley Coman (Bayern) a sauvé Munich à Salzbourg Crédit: Getty Images

Malgré son ajustement tactique par rapport à la défaite en Bundesliga et un passage en 3-4-3, Nagelsmann n'a pas remédié aux maux de son équipe. Il a d'ailleurs fait les cent pas dans sa zone technique, à haranguer ses joueurs coupables d'approximations techniques assez incroyables. Ce Bayern est friable et le jeu rapide de Salzbourg a parfaitement exploité les trous laissés par un bloc bavarois trop étiré. Dans le duel des jeunes coaches allemands à la mode, Matthias Jaissle (33 ans) a d'abord remporté sa bataille contre son homologue (34 ans).

Les loupés d'Adeyemi et Adamu coûtent cher

Misant sur un pressing de tous les instants et sur la vitesse de la pépite Karim Ademeyi, le RB Salzburg a logiquement ouvert le score par Junior Adamu (1-0, 21e), entré en jeu dix minutes auparavant suite à une blessure d'Okafor. Le club autrichien a fait jeu égal avec l'ogre bavarois et a montré que la fessée de la saison dernière (6-2, 3-1) n'est qu'un lointain souvenir. Au final, ce nul a presque le goût d'une défaite pour le "RBS".

Les coéquipiers d'Oumar Solet, impressionnant dans son duel avec Lewandowski, gardent toutes leurs chances de qualification mais c'est le sentiment d'avoir loupé le coche à dix minutes du terme qui risque de prédominer dans les jours à venir. Alors que le Bayern faisait le siège sur le but de Kohn pendant toute la seconde mi-temps, Salzbourg a eu cette balle de break. Sauf que Ademeyi et Adamu sont tour à tour tombés sur deux interventions héroïques d'Ulreich, qui remplace toujours Neuer dans le but, et Pavard. Le tournant du match et d'un résultat qui n'arrange finalement personne. Tout se décidera donc dans trois semaines à Munich.

