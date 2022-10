Le jeu : Décousu et décevant

L'OM avait raté son match aller face à Francfort ? Il a fait pareil au retour. Jamais dans le bon tempo, systématiquement battus au duel en première période, les hommes d'Igor Tudor ont pris ce rendez-vous décisif par le mauvais bout sans jamais retrouver réellement le fil de leur pensée. Pas aidés par une défense aussi paniquée avec et sans le ballon, les Olympiens ont eu un mal fou à peser sur le match de manière durable. Le déchet technique, bien trop important, a fait le reste. Côté allemand, la maîtrise ne fut pas totale non plus, transformant cette partie en un combat de boxe décousu. Mais surtout franchement indigne d'une affiche de Ligue des champions…

Les joueurs : Une défense aux abois, un milieu inexistant

Quel calvaire ! Hormis Pau Lopez, aucun Marseillais n'a été au niveau de l'enjeu. Derrière, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Samuel Gigot ont été d'une inquiétante fébrilité, étant directement impliqués sur les buts encaissés. Au milieu, le double pivot Veretout-Rongier aura été d'une neutralité confondante, avec et sans ballon. Le pauvre Alexis Sanchez a passé une soirée à courir dans le vide… Côté allemand, Kamada et Lindtsröm ont encore montré de très belles choses tandis que Kolo Muani s'est rappelé au bon souvenir de la L1 avec un but qui risque de peser.

Amine Harit, Leonardo Balerdi et l'OM sont passés à côté de leur sujet face à Francfort Crédit: Imago

Le facteur X : Le timing des jaillissements défensifs de l'OM

Tout part de là. Sur le premier but de Francfort, Jonathan Clauss sort à contre-temps sur Lenz et laisse Ndicka partir dans son dos, mettant la défense marseillaise en retard. Sur le deuxième, c'est Samuel Gigot qui décide de monter sur Lindström, laissant Mario Götze s'engouffrer dans son dos et amener une situation qui n'aurait jamais dû exister.

Les conditions de qualification

L'OM qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions si...

Il bat Tottenham

L'OM reversé en Ligue Europa si...

Il fait match nul et Francfort gagne chez le Sporting Portugal

La stat : 24%

D'après Opta, 24% des équipes ayant compté 6 points après 5 matches d’une phase de groupes se sont qualifiées pour les 8es de finale depuis 2003-2004. L'espoir existe. Le vrai miracle est là.

Leonardo Balerdi (Marseille) dépité face à Francfort Crédit: Imago

La décla (surprenante) : Igor Tudor, entraîneur de l'OM

Ca a été un bon match, je crois

La question : L'OM peut-il vraiment le faire ?

A chaud, après un match qu'on qualifiera poliment de calamiteux, difficile d'être positif au moment de répondre. En cinq matches, l'OM a perdu trois fois, offrant du même coup six points presque gratuits à une équipe de Francfort pourtant limitée. Inoffensive, maladroite et incapable d'imposer son jeu, cette OM version Tudor ressemble à s'y méprendre à ses devancières dans la compétition reine.

Mais le double duel face au Sporting est passé par là : avec six points, tout Marseille peut encore y croire. Signe que ce groupe D n'a ni queue ni tête, le scénario d'une équipe marseillaise qui termine première existe réellement. Voilà pour la théorie. En pratique, il faudra montrer des ressources encore inaperçues cette saison en Europe.

Face à Tottenham, équipe forte de ce groupe qui n'a pas assumé son statut, il faudra montrer autre chose. Plus d'envie, plus de précision, plus de cœur et plus d'idées. Et être un peu plus aidé par le coaching d'un entraîneur qui commence à poser sérieusement question. Ça fait beaucoup pour une équipe qui reste sur quatre défaites sur les cinq derniers matches. Finalement, mardi, l'arme fatale de l'OM sera constituée de 67 000 âmes qui donneront tout pour croire au miracle. Reste à savoir si les onze sur le terrain auront vraiment de quoi les faire rêver. Après ce mercredi, il est permis d'en douter….

