Enfant, deux musiques faisaient rêver Jonathan Clauss. La Marseillaise, et donc l'équipe de France, et l'hymne de la Ligue des champions. Hasard, ou pas, le Stade Vélodrome a été le double théâtre de ses émotions. Il avait chanté depuis le banc la première un soir de mars dernier avant d'entrer en jeu. Frissonné sous les notes de la seconde une première fois à Tottenham puis une deuxième contre Francfort au Vélodrome. La C1, c'est aussi pour ça que l'ancien Lensois a signé à l'OM . Et réciproquement même si jusqu'ici Clauss ne brille pas sur la scène européenne.

Ad

Docteur Jonathan et Mister Clauss ? Avec une émergence tardive et une première saison de Ligue des champions à 30 ans, la tentation de décréter que l'homme aux désormais six sélections en équipe de France n'est pas fait pour le très haut niveau existe. C'est une question à laquelle l'Alsacien va devoir pourtant apporter une réponse positive rapide. Pour l'Olympique de Marseille d'abord qui, face au Sporting mardi (18h45), joue son avenir européen cette saison. Pour l'équipe de France, où il semble devoir être le seul piston droit de métier de la sélection pour le Mondial qatari, ensuite.

Ligue 1 MasterClauss, Le Bris bis, Ben Yedder plus fort que Falcao : Les tops et flops HIER À 21:32

À cinq il n'y a personne au-dessus en équipe de France

"Quand l'OM vous appelle…Ma décision a été très vite prise, a-t-il raconté à Téléfoot. L'OM, c'était la continuité de la progression et beaucoup de critères que j'avais sélectionnés. Le système, le championnat, la Ligue des champions..." Alors que Chelsea ou l'Atlético de Madrid étaient sur les rangs, Clauss a choisi de rester en Ligue 1 pour ne pas franchir trop vite les étapes. Bien lui en a pris apparemment. Avec un but et quatre passes décisives, il est une pierre angulaire du 3-4-3 d'Igor Tudor qui n'a utilisé personne autant que lui (892' contre 812' à Chancel Mbemba). Ce système qui lui va si bien et que Didier Deschamps utilise aussi en bleu.

"Le système à 5 correspond parfaitement aux qualités de Jonathan, nous éclaire Eric Sikora, responsable de la post-formation au RC Lens. Il a de l'activité, il va vite, il a un bon pied. Quand je vois ses prestations, le nombre de passes, le nombre de buts… À cinq il n'y a personne au-dessus en équipe de France." Pour la sélection, on laissera "DD" décider mais dans l'Hexagone, Clauss se pose-là. S'il est le défenseur du Top 5 européen le plus décisif depuis deux saisons, son entame à Marseille est au niveau. En Ligue 1, seuls Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Nuno Tavares amènent plus de danger. Problème pour l'OM et Tudor, qui voit en lui un "joueur incroyable", son rendement chute en Ligue des champions.

Des stats en chute en libre en Ligue des champions

Il n'y a pas vraiment eu de hasard à voir l'Olympique de Marseille peiner à se créer des situations dangereuses face à Tottenham d'abord et surtout contre Francfort. Le jeu d'Igor Tudor se base énormément, si ce n'est complètement, sur le danger venu des ailes. Bien conscients de cette force, les adversaires des Phocéens ont tenté, avec brio, de l'annihiler. Pour Clauss, les chiffres parlent d'eux même :

Aucun but et aucune passe décisive en C1

0,9 xGoal en L1 contre 0,2 en C1

3,21 actions menant à un tir en moyenne en L1 contre 0,57 en C1

Aucun centre réussi en C1

S'il faut les relativiser par la faiblesse de l'échantillon (deux matches), ces statistiques donnent à voir un Jonathan Clauss bien plus timide en milieu de semaine que le weekend. "À titre personnel, je n’ai pas l’habitude d’enchaîner tous les trois jours, c’est tout nouveau, il faut un temps d’adaptation, expliquait-il avant la trêve internationale. J’essaie de faire au mieux, mais il y a des choses qui ne se font pas en deux semaines."

Gerson a été à la réception de l'une des deux passes décisives de Jonathan Clauss, lors de SCO Angers - OM (0-3) | 30/09/2022, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

"J'ai besoin de prendre plus d’initiative dans mon jeu, la provocation en fait partie. C’est un aspect sur lequel je travaille beaucoup. Je me suis dis que sur cette occasion qui se présentait il fallait que j’essaie aussi, et je suis très content que cela ait payé", commentait-il encore au micro de Prime Vidéo vendredi après son récital à Angers.

Provoquer, prendre des risques, créer du danger ; c'est ce que le piston Jonathan Clauss doit apporter à l'OM ce mardi face au Sporting. Joué à huis clos, ce match a valeur de dernière chance pour les Marseillais en vue d'une qualification pour les huitièmes, et de nouvelle pour le joueur afin de prouver que cette marche n'est pas trop haute pour lui. "Confiant pour la Coupe du monde ?, lui demandait TF1 ce dimanche. Oui, si ça continue comme ça", répondait-il. Aux yeux de Didier Deschamps, rien ne vaut des prestations de haut niveau en Ligue des champions.

Ligue 1 L'OM, un leader sûr de ses forces : "On mérite d’être là où on est" 30/09/2022 À 22:04