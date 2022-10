De quoi faire monter encore un peu la pression. "C'est beau de jouer un match décisif", a déclaré ce lundi l'entraîneur de l'OM Igor Tudor, à la veille du duel à quitte ou double que va disputer son équipe mardi contre Tottenham (21h00) lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.

Le match de l'année

"Demain, on a un bon match à jouer, avec une récompense à la clé pour des garçons qui ont fait un très bon parcours, avec cinq bons matches. On vient du 4e chapeau, on était les outsiders et c'est beau de pouvoir jouer un match décisif dans un groupe très difficile, a rappelé le coach croate.

"Mais personne ne gagne avec juste de la volonté. Il faut faire un match parfait dans les deux phases, ne rien rater. Ça sera le match de l'année parce qu'il a une importance particulière. Avec une victoire, on passe. Et ce serait incroyable compte tenu des dernières campagnes du club en Ligue des Champions."

Alexis Sanchez lors de sa présentation à Marseille, le 10 août 2022 Crédit: Getty Images

Alexis Sanchez, également présent devant les micros ce lundi au côté de son entraîneur, s'est montré confiant. "C'est possible de gagner. On joue à domicile, avec notre public et j'ai confiance en mes coéquipiers. Je suis ici pour avoir des succès avec ce club et écrire son histoire. C'est pareil pour mes coéquipiers. On travaille pour ça."

Ancien d'Arsenal, le Chilien a même profité de l'occasion pour lancer une petite pique aux Spurs. "C'était toujours une grande joie de battre Tottenham", a lancé l'attaquant.

L'OM dans une mauvaise période

Le gros coup d'arrêt de l'OM en Ligue 1 n'inquiète pas outre-mesure Igor Tudor, qui a de nouveau loué les intentions de ses joueurs. "Ce que je peux dire, c'est que je suis très content de l'équipe, mais pas des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, ça signifie qu'il y a des choses à faire mieux. Ce sont les détails qui nous coûtent des points", a-t-il expliqué.

Le Croate est également revenu sur les prestations de ses entrants lors du dernier match de Ligue 1 face à Strasbourg, peu réjouissantes, à l'image de celle de Nuno Tavares.

"Ils pourraient donner un peu plus, je suis d'accord, a-t-il concédé. Mais les entrées de Gerson et Touré ne m'ont pas déplu. Aujourd'hui on joue à 16, pas à 11. Il faut que les garçons et tous les joueurs en général le comprennent un peu plus. Ça a changé le monde du foot, je crois que ça l'a rendu plus beau et plus juste. Tu entraines 20 joueurs et à trois remplaçants, il y en a six ou sept qui restent de côté."

Antonio Conte suspendu

Antonio a un bon impact sur l'équipe quand il est sur le banc. Donc c'est plutôt bien, espérons-le, s'est-il amusé. Mais ce ne sont pas les coachs qui jouent." Le coach phocéen a aussi commenté avec ironie la suspension de son homologue italien Antonio Conte, sanctionné mécaniquement après son expulsion en fin de match la semaine dernière face au Sporting . ", s'est-il amusé.."

