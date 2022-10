Pendant une poignée de secondes, Antonio Conte et ses hommes se sont vus en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Puis patatra. Danny Makkelie, l'arbitre principal du match Tottenham-Sporting Portugal aidé par le VAR, a décidé d'annuler le but inscrit par Harry Kane dans le temps additionnel pour une position de hors-jeu à la suite d'une déviation de la tête du Brésilien Emerson Royal.

Une décision, qui fera sûrement beaucoup parler dans les prochaines heures et qui a provoqué la fureur d'Antonio Conte. Le technicien italien des Spurs a en effet été exclu dans la foulée et sera suspendu pour le dernier match de poules à Marseille le mardi 1er novembre. Avec ce match nul face à la formation portugaise (1-1), le club londonien reste cependant leader du Groupe D (ndlr : avec 8 points, soit une unité de plus que le Sporting Portugal et l'Eintracht Francfort et deux points de plus que l'OM).

Cette décision entraîne beaucoup de dommages pour Tottenham

Après la rencontre, Antonio Conte n'a pas caché sa colère au micro du média anglais BT. "Je me repète, mais je ne comprends pas pourquoi nous devrons jouer notre qualification sur ce sixième match. Cela aurait dû faire but. Je ne comprends pas où les arbitres ont mis la ligne du hors-jeu sur cette action. C'est difficile de commenter cette décision car cela entraîne beaucoup de dommages pour Tottenham", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Est-ce que ce but aurait été invalidé pour une très grande équipe ? J'aimerais beaucoup le savoir. C'est une grosse injustice, a-t-il renchéri. Pourquoi l'arbitre m'a-t-il mis le carton rouge ? Peut-être parce que je suis le plus populaire sur le terrain. Ce soir, nous avons joué avec beaucoup d'intensité et nous méritions de gagner mais après vous savez ce qu'il s'est passé."

Quelques minutes plus tard, la colère de l'ancien entraîneur de Chelsea n'était pas retombée en conférence de presse. Une seule question aura suffi pour lui faire claquer la porte. "Tout le monde est entré sur le terrain, mais c'est moi qu'il a expulsé. Il y a des moments, il faut être intelligent... Parfois on peut accepter ce type de décision mais quand on ne voit pas d'honnêteté, on est très fâché", a-t-il notamment souligné. Dans deux semaines, Tottenham aura besoin au moins d'un match nul pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la C1 l'hiver prochain.

