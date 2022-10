Le Bayern n'a vraiment pas eu à forcer. Malgré une belle pile d'absents et une mauvaise passe en championnat, les Bavarois ont d'abord déroulé sur la pelouse du Viktoria Plzen, en inscrivant quatre buts en trente-cinq minutes. En dépit du réveil tardif, mais intéressant des Tchèques dans le second acte, le Bayern Munich a signé une quatrième victoire en autant de rencontres (2-4) et valide d'ores et déjà son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Il faut dire que le champion d'Allemagne s'est rendu la tâche facile dès le début de la partie. Après cinq minutes de flottement, les hommes de Julian Nagelsmann ont trouvé deux fois le chemin des filets dans le premier quart d'heure, par Sadio Mané (10e) puis Thomas Müller (14e), avec une facilité déconcertante. Les supporters de la Doosan Arena ont immédiatement pris un coup au moral, et Leon Goretzka s'est chargé d'anéantir les derniers éventuels espoirs en dix minutes.

L'international allemand a d'abord profité du subtil travail de Leroy Sané pour inscrire le troisième but de la soirée (25e), avant de s'offrir un doublé sur une action de classe et un caviar du même Sané, sublimé par une finition d'un ballon piqué sur le malheureux Stanek, contraint d'aller chercher le ballon au fond de ses filets pour la quatrième fois de la soirée (35e). Le rouleau compresseur allemand n'a pas semblé rassasié jusqu'à la pause, après laquelle il a sérieusement baissé le pied. Qu'importe, l'essentiel était déjà fait.

Le Bayern a tout de même payé ses approximations

Son adversaire aura au moins eu le mérite de montrer un visage un peu plus intéressant en seconde période. Galvanisés par un triple changement à la reprise, les Tchèques ont d'abord joué de maladresse devant les offrandes des Munichois. Ni Mosquera (30e), ni Jirka (57e) n'ont converti les approximations de la défense allemande, qui a finalement cédé à deux reprises dans la dernière demi-heure sur deux chefs-d'œuvres de Vlkanova (62e) et Kliment (75e). Ses deux premiers buts encaissés du tournoi.

En gestion sur la fin d'un match rythmé de bout en bout, les Bavarois savaient sûrement que l'essentiel était ailleurs. Ils ont signé une quatrième victoire de rang en Ligue des champions, la onzième d'affilée en phase de poules de C1, un nouveau record. Ils ont surtout assuré leur qualification en huitième de finale dès cette quatrième journée du "groupe de la mort" en compagnie du Barça et de l'Inter. Il ne leur faudra qu'un point sur les deux derniers matches pour valider définitivement la première place du groupe, qui leur tend déjà les bras. Difficile de croire que le Bayern n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches de championnat à l'issue d'une soirée comme celle-ci.

