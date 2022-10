Le jeu : La maîtrise à mi-temps

On attendait un PSG en difficulté face à la qualité collective de Benfica. Il l'a été une bonne partie de la première période, malgré vingt bonnes minutes après l'ouverture du score de Leo Messi. En difficulté pour sortir le ballon, coupable d'imprécisions techniques, Paris semblait à la merci d'une formation lisboète beaucoup plus cohérente dans le quadrillage du terrain. Mais il s'est transfiguré à la pause. Positionnée plus haute, mieux coordonnée dans son pressing, bien plus conquérante dans les duels, la formation de Christophe Galtier a affiché une maîtrise qui appelait une victoire. Seul son manque de réalisme et un Odysseas Vlachodimos inspiré dans le but portugais ont empêché cette issue.

Les joueurs : Donnarumma a rassuré

Il a parfois inquiété sur la scène européenne. Mais Gianluigi Donnarumma a été impérial à Lisbonne, tant quand Paris était en souffrance en première période que sur les rares occasions du Benfica en seconde. Leo Messi a été l'autre homme fort du PSG. Au-delà du but, l'Argentin a été à l'origine des meilleures situations parisiennes. Il a été bien plus en vue que Neymar et surtout Kylian Mbappé, sans inspiration et sans réussite. Au Benfica, Rafa Silva a confirmé son potentiel par sa justesse de jeu et sa grande qualité technique. Surtout, le club lisboète avait son ange gardien…

Gianluigi Donnarumma et son incroyable parade face à David Neres Crédit: Getty Images

Le facteur X : La classe d'Odysseas

Comme le PSG, Benfica a pu compter sur un portier dans un bon soir. Odysseas Vlachodimos a sorti des parades essentielles pour empêcher la défaite des Portugais. Décisif devant Achraf Hakimi, à deux reprises, et Kylian Mbappé, le gardien lisboète a également eu la chance de voir sa barre le sauver sur un retourné acrobatique de Neymar. Sans lui, les Aigles n'auraient probablement pas gratté un point aux Parisiens.

La stat : 40

Il n'avait pas inscrit un but en deux confrontations face au Benfica, du temps où il jouait au FC Barcelone. Il ne lui en a fallu qu'une avec le PSG pour trouver les filets, et avec la manière. Un but estampillé Messi qui lui permet d'ajouter un nouveau record à son palmarès. Il a désormais marqué contre 40 adversaires différents en Ligue des champions. Personne n'a fait aussi bien dans l'histoire de la compétition.

La décla : Marco Verratti (milieu du PSG)

Quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre.

La question : Est-ce un nul inquiétant ?

C'est toujours délicat de juger ce PSG. Même ce résultat. Un nul à La Luz n'est pas vraiment un mauvais point, mais Paris aspire à lutter contre des formations d'un calibre plus élevé. Et dans cette optique de vue, c'est bien une victoire qui était attendue au Portugal pour donner du crédit aux ambitions parisiennes. Que Paris ne l'ait pas obtenue peut légitimement être considéré comme un échec pour la formation de Christophe Galtier. Même si ce point chez le co-leader de son groupe est un petit pas de plus vers les 8es de finale.

La manière est un peu à l'image du résultat. Le PSG cherche toujours la constance dans le jeu qui lui fait défaut depuis le début de cette Ligue des champions. Il ne parvient pas encore à bien gérer ses temps faibles et dégage un manque de fiabilité défensive toujours inquiétant. D'un autre côté, il a affiché des progrès au milieu, surtout dans sa maîtrise après la pause, et garde cette capacité à faire la différence à n'importe quel moment grâce au génie de ses attaquants.

Ce nul n'est pas suffisant. Il indique surtout que la marge de progression du PSG reste importante sur le plan collectif. Mais Paris était clairement en danger face à une équipe qui a prouvé sa compétitivité depuis le début de la saison à défaut d'être un véritable cador de l'Europe. Il ne sort pas vraiment grandi de ce déplacement à Lisbonne. Mais ce point reste un petit pas en avant.

