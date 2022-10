Gianluigi Donnarumma : 7,5

Certes, il est toujours en difficulté sur son jeu au pied (7e, 39e). Mais quand il sauve autant de situations avec ses mains, on se rappelle la fonction première d'un gardien de but. Du pied (8e), avec la main opposée (18e) ou alors de manière moins académique (14e, 37e), il aura longtemps tout repoussé avant d'être trompé par un des siens (42e). Il sauve Paris en mettant en échec Rafa Silva en fin de match (81e).

En bref : Une muraille impassable.

Gianluigi Donnarumma et son incroyable parade face à David Neres Crédit: Getty Images

Achraf Hakimi : 5

Il a passé son match à être en retard défensivement. En retard sur Enzo Fernandez (42e) au moment où l'Argentin délivrait le centre parfait pour égaliser. En retard sur Rafa Silva (81e) au moment où le Portugais allait défier Donnarumma. Défensivement, son match fut très en-deçà des attentes mais la partie offensive n'a pas été beaucoup plus probante. Pas si souvent trouvé, pas si souvent lancé, il bute cependant sur Vlachodimos (61e).

En bref : On aurait aimé plus le voir.

Sergio Ramos : 4,5

Il a débuté le match acculé par le pressing portugais (9e) et n'a jamais semblé retrouver sa sérénité. Rarement inspiré avec le ballon, il aura participé au sentiment d'insécurité de la défense parisienne par des duels perdus et des placements parfois aléatoires.

En bref : Pas du grand Ramos.

Marquinhos : 4

Mais combien de duels a-t-il perdu ? Encore positionné dans l'axe de la défense à trois, le Brésilien aura passé son match à souffrir défensivement. Il est même complètement à la ramasse sur la grosse occasion de Rafa Silva (81e). Avec le ballon, on le sent hésitant et donc franchement frileux à la relance, pénalisant le PSG dans ses sorties de balle.

En bref : Il est vraiment temps de s'inquiéter…

Sergio Ramos et Marquinhos, en difficulté face à Benfica Crédit: Getty Images

Danilo Pereira : 5,5

Là où le ballon a parfois brûlé les pieds de ses compères, il a su ramener du calme (1re). Il est évidemment malheureux sur le csc mais ce fut le plus rassurant des trois défenseurs, avec quelques jaillissements bien sentis (17e, 74e).

En bref : Solide au poste.

Nuno Mendes : 5,5

Il est toujours aussi autonome dans son couloir gauche. La physionomie du match ne lui a pas offert mille occasions de se montrer mais chacune de ses montées aura été incisive, permettant au PSG de gagner de précieux mètres. Son centre que personne n'a pu reprendre était parfait (65e). Juste après, il a tenu sa cuisse gauche avant de céder sa place.

En bref : Il a bien grandi.

Remplacé par Juan Bernat (68e).

Marco Verratti : 6

Il avait été ciblé par Benfica lors du premier quart d'heure et cela s'est vu. Pas toujours précis dans ses transmissions, l'Italien a finalement repris le dessus par la suite, bien aidé par une plus grande proximité de Lionel Messi et Vitinha. Si Paris a pris le dessus en seconde période, c'est aussi parce que le Petit Hibou a repris le contrôle.

En bref : Le cœur du réacteur parisien.

Marco Verratti face à Benfica Crédit: Getty Images

Vitinha : 6

C'est une habitude mais le Portugais a encore été au four et au moulin. Lui aussi a pris la marée pendant un quart d'heure avant de reprendre le dessus. Son aisance technique a offert beaucoup d'oxygène au milieu, à l'image de cette longue séquence de conservation (34e). Très intelligent tactiquement, il est définitivement indispensable à cette équipe.

En bref : Comme l'impression qu'il est là depuis des années.

Remplacé par Fabian Ruiz (87e), auteur d'une lourde frappe et d'une faute tactique précieuse.

Lionel Messi : 7,5

Il a mis du temps à décrocher pour venir épauler le duo Vitinha-Verratti. Mais c'est sur l'une de ses premières accélérations qu'il a fait tomber la foudre. Son enroulé du gauche, consécutif à un bon mouvement de la MNM, est divin (22e). La suite fut un étalage de sa classe et de sa virtuosité technique. Très proche du duo au milieu, il a souvent mis Paris dans le bon sens, à l'image de son service pour Hakimi (61e) ou Mbappé (69e). Seul bémol, cette petite touche de trop sur une potentielle balle de match (79e).

En bref : Quel délice !

Remplacé par Pablo Sarabia (82e).

Kylian Mbappé : 4

Son début de match fut un festival de transmissions ratées. Si son jeu en pivot permet le but de Messi (22e), il n'a jamais semblé connecté aux autres membres du trio. Sa deuxième période aurait pu accoucher d'un but magnifique mais Vlachodimos en a décidé autrement (68e). Reste que ses initiatives ont été bien moins incisives qu'à l'accoutumée, par sa faute (74e) ou parce que ses coéquipiers n'avaient pas suivi (84e). Son mauvais contrôle final (90+1e) résume sa prestation compliquée.

En bref : Sale soirée.

Kylian Mbappé, déçu face au Benfica Crédit: Getty Images

Neymar : 4,5

Son positionnement sera resté un mystère pendant de longues minutes et son début de match délicat découle sans doute de cette situation. Il est malgré tout passeur décisif pour Messi (22e). Plus en vue en seconde période, il touche la transversale sur une bicyclette acrobatique du gauche (49e). Mais il a connu du déchet technique avant de finalement sortir de son match, énervé par les coups reçus. Un classique.

En bref : Moins influent, plus irritable.

