Renato Sanches devra patienter avant de refouler la pelouse du Stade de la Luz. Ancien joueur de Benfica, le milieu international portugais va manquer le déplacement du PSG à Lisbonne ce mercredi pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Entré à la 72e minute du match PSG-Nice (2-1) samedi dernier, le joueur de 25 ans a dû céder sa place seize minutes plus tard à cause d'une blessure aux adducteurs. "Il revenait de blessure, il a préféré sortir", expliquait Christophe Galtier après le match en conférence de presse.

Absent depuis le 10 septembre et la réception de Brest (1-0), Presnel Kimpembe, touché aux ischios-jambiers, manquera aussi le déplacement sur la pelouse de Benfica. En revanche, Marco Verratti, forfait avec l'Italie en Ligue des nations à cause d'une blessure à un mollet et suspendu samedi dernier face à Nice, fait son retour dans le groupe parisien. Pour les 20 autres joueurs qui se déplaceront dans la capitale portugaise, Christophe Galtier n'a réservé aucune surprise.

