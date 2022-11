Paris victorieux, mais Paris tout de même deuxième. Le club de la capitale, qui a galéré en première période, mais s’en est finalement sorti sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2), grâce à deux éclairs de Kylian Mbappé et Nuno Mendes, a finalement été dépassé sur le gong par Benfica dans le groupe H. La faute à la démonstration des Portugais sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-6), qui a terni finalement la soirée des champions de France en titre, qui s’attendent désormais à du lourd en 8e de finale de C1.

Paris a bien fini, mais ça n’a pas suffi. Sur le même score qu’au match aller au Parc des Princes, ils ont pris le dessus sur les coéquipiers d’Adrien Rabiot, qui ont cette fois très bien démarré la rencontre. Face à un PSG privé de Neymar (suspendu) mais toujours dans son 4-2-3-1, avec Carlos Soler en soutien de Lionel Messi et Mbappé, les Turinois ont certainement livré leur meilleur match de la saison en Ligue des champions, eux qui parviennent finalement à glaner la troisième place, synonyme de Ligue Europa.

Asphyxié, le PSG s’en est remis à Mbappé

Agressifs, positionnés très haut dans la moitié de terrain adverse, ils ont commencé par récupérer un nombre incalculable de ballons dans le camp parisien. Mais les joueurs de Massimiliano Allegri n’ont d’abord, malgré de nombreuses situations dangereuses (3e, 4e, 8e, 17e, 22e, 32e), pas réussi à inquiéter Gianluigi Donnarumma. Et ils ont vu Mbappé démontrer à nouveau toute l’étendue de son talent, et sortir le PSG d’un mauvais pas, comme souvent cette saison.

D’une prise de balle soyeuse, il a d’abord effacé l’inexpérimenté Federico Gatti, avant de mettre Manuel Locatelli dans le vent et d’ajuster Wojciech Szczesny de loin, du droit (0-1, 13e). Sa 40e réalisation en Ligue des champions. Après une bonne période des visiteurs, les Turinois sont revenus grâce à leur capitaine, Leonardo Bonucci, qui a repris un service de Juan Cuadrado pour enflammer le Juventus Stadium (1-1, 39e).

Encore bousculés en seconde période (54e, 58e), Messi et ses partenaires ont bien réagi en se montrant plus consistants au milieu de terrain, et plus tranchant devant. Et Christophe Galtier a fait tourner la rencontre en faisant entrer Nuno Mendes à la 68e minute. Dans la foulée, le latéral portugais, servi par Mbappé, a déboulé dans la surface adverse avant d’ajuster Szczesny (1-2, 69e). Malgré tout, face à une équipe turinoise décimé, Paris pourra regretter de n’avoir pas pu enfoncer le clou. Il espèrera un tirage au sort clément, le 7 novembre, avant de retrouver la Ligue des champions en février prochain

