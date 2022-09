Paris débutera la Ligue des champions avec son équipe-type de ce début de saison. Et donc avec Vitinha. Le milieu portugais accompagnera Marco Verratti dans le duo de récupérateurs parisiens pour le match contre la Juventus Turin mardi (21h) au Parc des Princes, lors de la 1re journée de la phase de groupes. Vitinha a récupéré du coup reçu à un genou qui l'avait contraint à céder sa place en cours de match samedi, lors de la victoire à Nantes (0-3).

Ad

C'était la seule incertitude dans la composition de Christophe Galtier. Pour son premier match sur le banc parisien en Ligue des champions, le coach du PSG n'a réservé aucune surprise. Son équipe évoluera en 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans le but, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs, et Leo Messi en soutien d'un duo d'attaque formé par Neymar et Kylian Mbappé.

Ligue des champions Verratti et la Vieille Dame, l'histoire d'un rendez-vous manqué IL Y A 20 HEURES

La compo du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi – Neymar, Mbappé

Du côté de la Juve, Massimiliano Allegri a lui aussi opté pour un système à trois centraux avec Danilo, Bremer et Leonardo Bonucci, devant le gardien Mattia Perin. Les anciens Parisiens Leandro Paredes et Adrien Rabiot débuteront dans l'entrejeu avec le jeune Fabio Miretti. Juan Cuadrado et Filip Kostic seront les pistons, respectivement à droite et à gauche. Devant, Dusan Vlahovic sera associé à l'ancien Marseillais Arkadiusz Milik.

La compo de la Juventus : Perin – Danilo, Bonucci, Bremer – Kostic, Miretti, Paredes, Rabiot, Cuadrado – Vlahovic, Milik

Mbappé au sujet de l'affaire Pogba : "Je vais faire confiance à mon coéquipier"

Ligue des champions Galtier, le début de la grande aventure IL Y A 21 HEURES