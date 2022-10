L'OM l'a fait ! Vainqueur une deuxième fois de suite face au Sporting Portugal dans cette Ligue des Champions 2022-2023, les Marseillais se sont imposés avec maîtrise et sang froid sur la pelouse du stade José Alvalade (0-2). Grâce à une expulsion et un penalty obtenus très tôt dans la rencontre, les Marseillais sont revenus à hauteur de leurs adversaires du soir et vont rentrer dans le Sud de la France bien calé à la deuxième place de ce groupe D. Cette fois, c'est sûr : les Olympiens sont en bonne position pour la qualification pour les huitièmes de finale.

3262 jours. Voilà le temps qui était nécessaire à l'OM pour retrouver le chemin des filets lors d'un déplacement en C1. Le dernier buteur phocéen à l'extérieur était... Florian Thauvin, sur la pelouse de Naples, le 6 novembre 2013 ! Heureusement, ce temps est désormais révolu et Mattéo Guendouzi s'est chargé de vaincre la malédiction sur penalty.

Grâce à qui ? À Amine Harit, très bien inspiré pour presser la défense et contraindre Ricardo Esgaio à commettre une faute dans sa propre surface de réparation. Déjà averti deux minutes plus tôt, le défense lisboète a reçu un second avertissement synonyme d'expulsion. Derrière, Guendouzi a parfaitement frappé son penalty d'un tir croisé poteau rentrant (20e, 0-1).

L'OM a géré en seconde période

Souverain, l'OM a mis le jeune gardien Franco Israel à contribution avec une première frappe d'Alexis Sanchez (26e), puis une deuxième de l'international chilien à bout portant pour doubler la mise après un nouvel excellent travail offensif d'Harit, parti à la limite du hors-jeu (30e, 0-2). En seconde période, Harit aurait pu participer à la fête avec un but, mais sa frappe s'est envolée (56e). De l'autre côté du terrain, Pedro Gonçalves s'est pris la tête avec l'arbitre central Alejandro Hernandez et a récolté une expulsion évitable (60e).

À onze contre neuf pendant une demi-heure, l'affaire était entendue. Dès lors, l'OM s'est contenté de gérer son avance et a même pu donner du temps de jeu à Dimitri Payet, lequel a obligé Israel à une belle parade pour éviter un troisième but (73e). Maîtriser deux fois le leader de sa poule en Ligue des Champions, cela donne de la confiance. Marseille en aura bien besoin dimanche pour un Classique très attendu face au PSG...

