Pau Lopez : 4,5

Pas sollicité en première période par les attaquants adverses, le portier espagnol a trouvé le moyen de se faire peur face à Son d’un geste dangereux, quoique réussi dans sa surface (15e). Il ne peut pas grande chose sur les deux buts de Richarlison - même si sa main est un peu molle sur l’ouverture du score -mais le constat est terrible pour lui : 2 tirs cadrés ont suffi à Tottenham pour inscrire 2 buts.

En bref : Une soirée sans pour le portier olympien, à charge de revanche.

Bailly : 4,5

Alors qu’il faisait partie des joueurs les plus expérimentés de l’OM en Ligue des champions, l’ancien Mancunien avait apporté solidité et leadership dans une première période dominée par les siens. Mais il a récolté un carton jaune stupide pour contestation après l’expulsion de Mbemba, et a lâché Richarlison au marquage sur l’ouverture du score.

En bref : Le scénario n’était pas idéal pour lui, mais à ce niveau, il pourrait faire du bien aux Olympiens pour la suite de la campagne européenne.

Gigot : 4,5

Il a souvent laissé un peu trop d’espace à Richalison dans le premier acte, même s’il s’est montré, comme ses homologues, solide pour contenir le trio offensif de Tottenham. En plus, il s’était permis quelques montées jusque dans la surface qui aurait but déboucher sur l’ouverture du score pour Marseille. En seconde période, il a été trop court dans les airs pour empêcher le Brésilien d’inscrire un doublé.

En bref : Une prestation mitigée pour l’ancien du Spartak Moscou.

Mbemba : 4

Son carton rouge plombe sa prestation, et le match de toute son équipe. Et les spécialistes pourront lui reprocher d’avoir taclé Son plutôt que d’avoir essayé de l’emmener un peu plus hors de l’axe du but. Pourtant, en première période, il avait fait preuve, pour ses débuts en C1, d’une autorité remarquable dans les duels, comme par exemple devant Son (44e).

En bref : La C1 se joue sur des petits détails et l’énorme erreur du défenseur marseillais a sûrement coûté un résultat à son équipe.

Clauss : 5

Sur son côté droit, l’ancien Lensois s’est montré solide en défense, et il a encore fait beaucoup d’efforts pour couvrir tout le couloir. Mais offensivement, alors que l’OM était installé dans le camp adverse, on ne l’a pas vu faire assez de différence à l’approche de la surface adverse. Remplacé par Kolasinac (70e), qui a failli être le héros marseillais d’un bon centre vers Harit.

En bref : Trop neutre pour sa première en C1, lui qui est venu sur la Canebière pour disputer de tels matches.

Rongier : 5,5

Si Marseille a rayonné dans le premier acte, il le doit surtout à son capitaine, qui a remporté presque tous ses duels et récupéré beaucoup de ballons. Dans une seconde période où son équipe à souffert, il n’a pas rechigné et multiplié les efforts, tentant de préserver le score, en vain.

En bref : Une première période magistrale, une autre passée à colmater les brèches.

Veretout : 5,5

Associé à Valentin Rongier, l’ancien joueur de la Roma a lui aussi fait la loi au milieu de terrain, dans un premier acte dominé par Marseille. Mais Veretout aurait tout de même pu faire mieux sur les coups de pied arrêtés qu’il a eus à gérer. En seconde période, il a été moins en vue que son partenaire de l’entrejeu, cédant sa place en fin de match à Gueye (87e).

En bref : S’il affiche ce niveau face à Francfort la semaine prochaine, Veretout ne pourra faire que du bien aux siens.

Nuno Tavares : 5

La mobylette portugaise a encore fait du Nuno Tavares. L’homme aux 3 buts en Ligue 1 déjà cette saison a été partout, il a fait mal par ses accélérations côté gauche, et il a tenu jusqu’au bout cette intensité qui a permis à l’OM de sortir la tête haute. En revanche, il a été le symbole de cette équipe marseillaise qui a manqué de précision et de tranchant dans les 30 derniers mètres adverses.

En bref : Avec un peu plus de justesse en attaque, il aurait pu permettre à son équipe d’ouvrir le score en première période.

Guendouzi : 5,5

Sur le papier, il était aligné à gauche de l’attaque marseillaise, dans le 3-4-3 de Tudor. Dans les faits, l’ancien d’Arsenal, sifflé par le public dès qu’il a touché le ballon, a été partout. Il s’est donné pour orchestrer le jeu d’attaque de son équipe, ou pour tenter de faire des différences offensivement, mais son rendement a été trop juste, bien que sa frappe en toute fin de première période (45e+1) ait été la plus dangereuse côté olympien.

En bref : Sans surprise, encore une grosse partie de l’homme aux bouclettes.

Gerson : 4,5

On attendait beaucoup de sa créativité pour permettre à l’OM de faire la différence aux abords du but d'Hugo Lloris. Le Brésilien a certes distillé quelques bons ballons, mais ce n’était pas suffisant pour permettre aux siens, surtout au vu de leur maladresse, de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Remplacé à la 50e minute par Balerdi.

En bref : L’un des rares joueurs qui a un peu déçu côté marseillais.

Suarez : 4

En l’absence d’Alexis Sanchez, suspendu, le Colombien, qui disputait son premier match de Ligue des champions, était attendu. Mais il n’a quasiment pas fait parler de lui dans une première période où, pourtant, ses partenaires auraient bien besoin de sa présence dans la surface. Au retour des vestiaires, évidemment, il a encore eu moins d’opportunités de s’exprimer avant de sortir au profit d’Amine Harit (70e), qui a manqué de tranchant pour faire la différence sur la plus belle opportunité de l’OM.

En bref : Le retour de Sanchez devrait jouer en sa défaveur la semaine prochaine face à Francfort.

