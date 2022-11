C'est avec une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions déjà assurée que le PSG s'apprête à affronter la Juventus, mercredi à l'Allianz Stadium (21h). Désormais, les champions de France ont pour objectif de terminer à la première place de leur groupe, afin d'attendre "un tirage plus clément", comme l'a exposé Christophe Galtier. Présent face à la presse mardi soir, le technicien français a rappelé tout l'enjeu de ce match, qu'il imagine "ouvert" même si la Vieille Dame, à la dérive, devra au mieux se contenter d'être reversée en C3. L'entraîneur parisien espère aussi que ses hommes, eux, sauront un peu mieux défendre que lors de leurs deux dernières sorties.

Ad

Certes, le club de la capitale reste sur deux victoires en une semaine, contre le Maccabi Haïfa et Troyes. On n'en attendait pas moins, à vrai dire, vu l'écart de niveau entre les partenaires de Gianluigi Donnarumma et ces adversaires. Néanmoins, face aux Israéliens (7-2) comme contre les Aubois (4-3), les Rouge et Bleu ont affiché d'étonnantes lacunes défensives, encaissant au total cinq buts sur ces deux rencontres. "J’ai été très agacé suite aux deux derniers matches, a reconnu Galtier. Il y a des positionnements qui ne sont pas bons, d'autres qui ne sont pas respectés. C'est une question d’état d’esprit, d’engagement, de sens du sacrifice. Or, parfois, nous n'en avons pas montré."

Ligue des champions "Nous sommes pénalisés" : Allegri regrette le pari de Pogba IL Y A 3 HEURES

Il faut parfois montrer plus de métier, faire des fautes tactiques

"On perd beaucoup de deuxièmes ballons dans la surface sur coups de pied arrêtés, ce qui témoigne d'un manque de concentration et d’engagement", a poursuivi l'ancien coach de Lille, pointant du doigt des faiblesses notables sur phases arrêtées. Et le fait de produire un jeu résolument offensif, autour du trio Kylian Mbappé-Lionel Messi-Neymar, ne doit en aucun cas servir de circonstance atténuante à ses yeux. "Les profils de nos joueurs et la manière de jouer font qu’il y aura un déséquilibre à certains moments, à cause de notre envie d'attaquer. Mais à la perte du ballon, il faut mettre davantage d’intensité. Sur les situations que nous avons concédées, nous étions proches du ballon et de l'adversaire sans gagner le duel." Avant d'ajouter : "Il faut parfois montrer plus de métier, faire des fautes tactiques pour enrayer les transitions." À ses joueurs de montrer qu'ils ont compris la consigne.

Ligue 1 "On ne peut pas encaisser trois buts à la maison..." 29/10/2022 À 19:20