L'UEFA a infligé, vendredi, des sanctions financières limitées au Paris SG, à l'OM et à Monaco, pour avoir transgressé les règles comptables du fair-play financier, en convenant avec eux d'un plan de redressement sur trois saisons.

Le PSG devra s'acquitter de 10 millions d'euros, et l'Olympique de Marseille et l'ASM de 300 000 euros chacun. Des montants susceptibles de monter respectivement à 65 millions et à 2 millions d'euros s'ils ne respectent pas leurs engagements d'ici la saison 2025/26, indique l'instance européenne dans un communiqué.

