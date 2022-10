Groupe E : Chelsea pour se qualifier, une poule encore très ouverte

La défaite à Zagreb, lors de la première journée, avait coûté cher Thomas Tuchel, limogé peu après. Depuis, Graham Potter a repris les choses en main pour mettre les Blues en tête de leur poule. Résultat, le club londonien est à une victoire de se qualifier pour les huitièmes, dans un groupe où tout le monde est encore en course. Une victoire qu'il faudra aller chercher sur la pelouse d'un Red Bull Salzbourg encore invaincu.

Troisième, le Milan doit de son côté impérativement profiter de cet affrontement entre les deux premiers. Les Rossoneri sont à deux points de la deuxième place, à égalité avec le Dinamo Zagreb, dernier, chez qui il se déplace. Le club lombard va devoir oublier ses deux revers consécutifs face à Chelsea sans marquer, et se rappeler qu'il s'était imposé à l'aller contre les Croates. Mais globalement, tout est encore très ouvert…

Le classement : 1. Chelsea (7pts), 2. Red Bull Salzbourg (6pts), 3. AC Milan (4pts), 4. Dinamo Zagreb (4pts)

Les matches : 18h45 : Red Bull Salzbourg – Chelsea , 21h : Dinamo Zagreb – AC Milan

Groupe F : Le Real seul au monde

Avec trois victoires et un match nul en quatre matches, le Real Madrid a d'ores et déjà validé sa qualification pour le prochain tour. Un simple match nul sur la pelouse de Leipzig suffirait même aux Merengue pour verrouiller leur première place. Le vrai enjeu de cette poule se situe dans le duel à distance entre Leipzig et le Shakhtar Donetsk, séparés d'un point et qui s'affronteront lors de la dernière journée.

Le club ukrainien semble partir avec une petite longueur d'avance malgré son point de retard, car il évoluera à domicile pour ce match crucial, et qu'il affronte le Celtic ce mardi. Les Ecossais, bon derniers avec un point, peuvent encore croire à une qualification en Ligue Europa, mais pas plus.

Le classement : 1. Real Madrid (10pts), 2. RB Leipzig (6pts), 3. Shakhtar Donetsk (5pts), 4. Celtic Glasgow (1pt)

Les matches : 21h : Celtic Glasgow – Shakhtar Donetsk et RB Leipzig – Real Madrid

Groupe G : City déjà en 8es, Dortmund vise l'exploit pour le rejoindre

Comme le Real Madrid, Manchester City est déjà qualifié. Et comme les Merengue, les Citizens n'ont besoin que d'un point pour s'assurer la première place et un tirage plus tranquille. La formation de Pep Guardiola sera en déplacement à Dortmund, qui peut se qualifier à son tour en cas d'exploit. Les Allemands avaient posé de vrais problèmes aux Anglais à l'aller.

A égalité de points et sans victoire jusqu'ici, le FC Séville et Copenhague s'affrontent de leur côté pour une place en Ligue Europa, a priori. Une victoire couplée à une défaite de Dortmund, et la 6e journée pourrait offrir un renversement de situation.

Le classement : 1. Manchester City (10pts), 2. Dortmund (7pts), 3. FC Séville (2pts), 4. FC Copenhague (2pts)

Les matches : 18h45 : FC Séville – Copenhague, 21h : Dortmund – Manchester City

Groupe H : Le PSG n'a plus qu'à conclure, la Juve ne peut plus se rater

Freiné par ses deux matches nuls de rang contre Benfica, le PSG est à égalité de points avec son adversaire portugais. Avant de penser à la première place, le club francilien doit donc verrouiller sa qualification. Et se doit de le faire dès mardi soir, sur sa pelouse, face au Maccabi Haïfa, dernier du groupe. Une formalité sur le papier, est-on tenté de penser.

Le choc de la soirée opposera Benfica à la Juventus, qui ne peut se permettre autre chose qu'une victoire pour continuer d'y croire. La Vieille Dame a perdu trois de ses quatre premiers matches mais entretient encore un très maigre espoir. Il lui faudra s'imposer au Portugal puis contre le PSG pour voir les 8es. Rien que ça.

Le classement : 1. PSG (8pts), 2. Benfica (8pts), 3. Juventus (3pts), 4. Maccabi Haïfa (3pts)

Les matches : 21h : Benfica – Juventus et PSG – Maccabi Haïfa

