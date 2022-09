Au bout du suspense, Liverpool arrache une victoire précieuse face à l’Ajax Amsterdam. Retrouvés après la claque reçue à Naples, les Reds ont longtemps cru qu’ils quitteraient le stade d’Anfield sans un succès qu’ils méritaient amplement au vu de leur prestation. Mais un but de Joël Matip dans les dernières minutes (2-1, 89e) lance bel et bien la saison européenne de Liverpool. Auparavant, Mohammed Kudus (1-1, 27e) avait répondu à Mohamed Salah (1-0, 17e). Les joueurs de Jürgen Klopp comptent trois points dans le groupe A, comme leurs adversaires du soir, et Naples, qui doit défier les Glasgow Rangers mercredi soir.

Ad

Ligue des champions Liverpool prend une claque à Naples 07/09/2022 À 20:54

Positionné très haut en début de rencontre, Liverpool a mis une pression constante d’emblée sur la défense de l’Ajax. Et c’est donc logiquement que Mohamed Salah a ouvert le score d’une frappe du gauche au premier poteau après un long dégagement d’Alisson prolongé par Luis Diaz et Diogo Jota (1-0, 17e). Le jeu au pied du Brésilien a fait des merveilles et a amené plusieurs occasions dangereuses pour les Reds. Mais Luis Diaz a souvent privilégié la solution individuelle et a, souvent, buté sur la défense amstellodamoise.

La première frappe de la rencontre des Néerlandais a fini au fond des filets, par l’intermédiaire de Mohammed Kudus, qui a repris un centre en retrait de Berghuis que Bergwijn a astucieusement laissé passer. La frappe du gauche du Ghanéen a heurté la transversale et a fini au fond des filets (1-1, 27e). Liverpool venait de manquer le break par Diaz (22e) et Jota (23e). Et c’est alors que le show Pasveer a commencé. Car le gardien néerlandais a bien failli permettre à son équipe de repartir d’Anfield avec un point. Remko Pasveer a tout arrêté ou presque (35e, 42e, 85e).

Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam) Crédit: Getty Images

Pasveer, la frustration de Liverpool

Quand il n’était pas sur la trajectoire de la balle, c’est son poteau qui a sauvé le portier ajacide, comme sur cette frappe du gauche déviée par Bassey (88e). Mais le corner suivant a été fatal aux visiteurs. Virgil van Dijk et Joël Matip avaient été souverains dans les airs depuis le début de la rencontre. C’est le Camerounais qui a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre le centre de Konstantinos Tsimikas (2-1, 89e). Dusan Tadic a repoussé le ballon, mais celui-ci avait déjà franchi la ligne de but.

Daley Blind, lui, pourra avoir des regrets. Car l’ancien Mancunien a également eu l’occasion de donner l’avantage à son équipe. Présent au deuxième poteau pour reprendre un centre de Tadic depuis le côté droit, il n’a pas pu accrocher le cadre sur sa tête décroisée qui a frôlé le but d’Alisson (75e). Dans une semaine particulière où ses matches contre Wolverhampton, samedi dernier, et Chelsea dimanche prochain ont été reportés en raison du décès de la Reine Élizabeth II, Liverpool retrouve des couleurs après un début de saison morose.

Mohamed Salah (Liverpool) face à Daley Blind (Ajax Amsterdam). Crédit: Getty Images

Ligue des champions "Decibel" Bellini, speaker fou du Napoli : "Je veux mourir dans ce stade à cent ans" 06/09/2022 À 22:24