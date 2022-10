Pau Lopez : 5

Difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur l'ouverture du score, puisque la frappe de Trincao trouve son petit filet opposé. Après cela, l'Espagnol n'a pas eu beaucoup de travail mais il a apporté de la sérénité dans sa surface. Et mine de rien, ce n'est pas donné à tout le monde.

En bref… RAS.

Jonathan Clauss : (Non noté)

Le piston tricolore a de nouveau débuté ce match européen en donnant l'impression d'être quelque peu débordé par les événements. Mais il a multiplié les courses dans son couloir avant de délivrer un amour de centre sur la tête d'Harit. Avant une sortie précoce, sur blessure, peu après la demi-heure de jeu.

En bref… Encore décisif.

Remplacé par Issa Kaboré (5), qui manque encore de rigueur tactiquement et techniquement pour véritablement postuler à ce niveau. En revanche, son volume de courses est épatant.

Chancel Mbemba : 7

L'ancien joueur de Porto a bien rattrapé son exclusion à Londres. Pris de vitesse sur un contre en début de match (7e), il est ensuite devenu insubmersible. Très fort au duel (4 tacles tentés, 4 réussis), bon dans l'anticipation, il a complètement muselé Pedro Gonçalves lorsque l'OM a évolué en supériorité numérique. Cerise sur le gâteau, le Congolais a inscrit le quatrième but olympien avec un joli crochet et beaucoup de sang-froid.

En bref… Le meilleur défenseur marseillais… et un très bon attaquant !

Eric Bailly : 5

Très convaincant à Tottenham, de retour de blessure, l'Ivoirien a d'abord beaucoup souffert face à la vitesse et aux déplacements des attaquants portugais, notamment de Marcus Edwards. La sortie précoce de l'Anglais lui facilité la tâche. Souvent en retard sur ses interventions, il a peu à peu élevé son niveau et s'est rendu précieux dans le jeu aérien. Après l'heure de jeu, il a joué les plaques tournantes.

En bref… Bailly était un peu juste pour débuter ce match, et ça s'est vu.

Remplacé par Gigot (77e), volontaire après son entrée.

Leonardo Balerdi : 5

Il ne pouvait pas plus mal commencer son match, après avoir été semé à la course par Francisco Trincao, puis en laissant l'ailier portugais faire ce qu'il voulait pour marquer. Il a ensuite évolué sur un fil, avec des prises de risque et des passes mal appuyées. Cette fois, et contrairement au déplacement à Londres, Balerdi aura eu le mérite de ne pas démobiliser. Puis a offert le but du confort (3-1, 28e) d'une belle tête, en devançant la sortie du gardien.

En bref… Il a sauvé son match.

Nuno Tavares : 4,5

Complètement aspiré sur l'action qui amène l'ouverture du score du Sporting, le Portugais est resté fidèle à lui-même avec une activité incessante dans son couloir. Ses tentatives de dribbles n'ont pas toujours été fructueuses (8 dribbles tentés, 3 réussis) mais elles ont failli faire dégoupiller les Lisboètes. Il a manqué de précision dans le dernier geste.

En bref… Il peut faire beaucoup mieux.

Mattéo Guendouzi : 6

Capitaine du soir, l'international tricolore a retrouvé un poste plus naturel pour lui. Guendouzi n'a cessé de compenser les approximations et les projections de ses défenseurs. Constamment mis sous pression, souvent de manière illicite, il a répliqué avec de la sobriété au pied comme dans son tempérament. Positionné plus haut dans le second acte, l'ancien Gunner a manqué d'impact offensif.

En bref… Toujours une valeur sûre.

Jordan Veretout : 4

L'ex-joueur de la Fio a lui aussi sa part de responsabilité sur l'ouverture du score, puisqu'il doit empêcher Trincao de se positionner sur son pied gauche. Il a eu le mérite d'aider son équipe à monter d'un cran sur les plans de l'agressivité et de l'intensité. Mais il a encore manqué de justesse et de verticalité à la passe.

En bref… Trop neutre.

Remplacé par Valentin Rongier (62e) qui a tout de suite trouvé le bon ton.

Cengiz Ünder : 4

L'international turc a plutôt bien combiné avec Clauss sur le côté. Mais il s'est peu à peu effacé après la sortie du Français. Pas franchement en confiance, l'ancien Romain a trop souvent oublié de lever la tête.

En bref… Toujours pas à l'aise avec ce poste plus axial.

Logiquement remplacé dès l'heure de jeu par Gueye (62e), qui s'est contenté de faire le job au milieu.

Amine Harit : 7

L'ancien Nantais a été titularisé en soutien d'Alexis Sanchez pour apporter de la créativité à un secteur qui en manque cruellement. Il a allumé une première mèche après un joli dribble (5e). L'international marocain a largement compensé ses quelques petits échecs techniques par sa réussite dans le dernier geste. Une tête impeccable pour donner l'avantage à l'OM (2-1, 16e), un coup de pied arrêté parfaitement tiré pour la reprise de Balerdi.

En bref… Il a gagné sa place.

Remplacé par Gerson (77e), un peu dilettante.

Alexis Sanchez : 6,5

Il a encore vécu un match très frustrant pour un attaquant. Rarement servi malgré des appels en grappes, le Chilien a été récompensé de sa grinta avec un contre gagnant - et pas si miraculeux. Un geste qui change complètement le cours du match puisqu'il a fait plonger le gardien adverse. El Nino Maravilla a poursuivi ses efforts jusqu'à la fin sans jamais se démobiliser. Il y avait pourtant de quoi. Il a fini par provoquer le 4e but… mais manque l'immanquable ensuite (83e).

En bref… Plus que jamais le leader et l'âme de cette équipe.

