Kylian Mbappé ne tarde jamais à remettre les pendules à l'heure. Surtout quand il s'agit de statistiques. Avant le duel PSG-OM, il en était à zéro passe décisive depuis le début de la saison. Cela commençait à se voir. L'attaquant parisien avait trop brillé dans ce domaine en 2021-22 avec 21 caviars offerts toutes compétitions confondues. L'idée que le Français soit devenu moins collectif et plus égoïste commençait à germer. Il lui a tordu le cou avec l'art et la manière.

Ad

Ligue des champions Défensivement, plus question de changer pour Galtier ? IL Y A 22 MINUTES

Mbappé a choisi le théâtre d'un grand rendez-vous comme un choc face à l'OM pour ouvrir son compteur avec une galette pour Neymar. Il a mis tout son talent en évidence pour doubler la mise vendredi dernier à Ajaccio (0-3) avec une talonnade de génie parfaitement exploitée par Lionel Messi. Deux passes décisives sur ces deux derniers matches, c'est un bon début pour rattraper le temps perdu. Le retard reste conséquent. A ce stade de la saison, Mbappé en avait délivré quatre fois plus en 2021-22. De quoi imaginer qu'il joue davantage sa carte personnelle que par le passé.

Autant de passes décisives attendues

Ce n'est pas vraiment le cas. Sur les passes décisives attendues (xA), il affiche des chiffres légèrement inférieurs mais très proches de la saison passée toutes compétitions confondues (0,33/90 mn, contre 0,36 en 2021-22). En Ligue 1, Mbappé est même en progrès sur le nombre de passes décisives attendues sur 90 minutes par rapport au dernier exercice (0,46 contre 0,37) et proche de son meilleur ratio dans ce domaine, obtenu en 2019-20 (0,51). En valeur absolue, il devrait ainsi déjà avoir signé 4,5 passes décisives en championnat cette saison, plus du double de son total actuel.

Alerte en défense : Le PSG doit-il foncer sur Skriniar ?

Les statistiques indiquent une même volonté de Mbappé de réussir des passes décisives que la saison passée. Mais surtout un manque d'efficacité de ses coéquipiers sur ses offrandes, notamment en championnat. Cela s'est traduit visuellement. Il avait offert de vraies balles de but à Messi et Neymar contre Lille. Ou à Danilo Pereira contre Nantes. Ou encore à Messi face à Brest. Et enfin à Achraf Hakimi contre Marseille. Aucune n'a été convertie. Cela explique en partie pourquoi son compteur de passes décisives tarde autant à décoller.

Le contraste avec Messi

La comparaison avec Messi illustre bien le phénomène. En championnat, l'Argentin a un ratio de passes décisives attendues inférieur à celui de Mbappé (0,42/90 minutes contre 0,46). En valeur absolue, il devrait en être au même stade que le Français, avec 4,5 passes décisives attendues en L1 depuis le début de la saison. L'Argentin en est pourtant à 9, soit le double, ce qui fait de lui le meilleur passeur du championnat, et le Français seulement à 2. Il y a ainsi eu une qualité de finition maximale quand Messi a été à la dernière passe cette saison. Et minimale quand Mbappé a été le dernier passeur.

Xavi Simons de retour au PSG : pourquoi on n’y croit pas

Cela pourrait éventuellement démontrer que Paris n'a pas d'équivalent à Mbappé pour finir les actions quand ses coéquipiers, à l'image de Messi, bénéficient pleinement de ses talents de finisseur pour gonfler leur nombre de passes décisives. A l'image de la dernière sortie du PSG à Ajaccio où le Français, malgré plusieurs occasions nettes manquées, a inscrit son doublé sur deux passes de l'Argentin. Mbappé affiche en effet un total de buts réels supérieur à celui de ses buts attendus (14 contre 11, toutes compétitions confondues). Mais c'est aussi le cas de Messi (9 contre 7,6) et de Neymar (12 contre 7,7), ses deux premiers relais de l'attaque parisienne qui brillent aussi par leur efficacité.

Une réussite retrouvée

Cela se joue sur d'autres détails. A l'image de la déviation d'un défenseur du Maccabi Haïfa sur le but offert par Mbappé à Messi en Israël, et qui l'a empêché d'être crédité d'une passe décisive supplémentaire. La réussite est un facteur important pour un passeur comme pour un buteur. Elle avait plutôt tendance à fuir le Français depuis le début de la saison. Elle a fini par l'accompagner sur les deux derniers matches. Notamment à Ajaccio, où sa talonnade a traversé une forêt de jambes sans être touchée par un défenseur avant de trouver Messi sur le deuxième but parisien.

Galtier sur le salaire de Mbappé : "C'est de l'extrasportif, ça ne me concerne pas du tout"

Une action où Mbappé a non seulement rappelé son talent créatif, mais surtout son sens du collectif. Il a été mis en doute cette saison. Parce qu'il totalise moins de passes décisives que la saison passée. Parce qu'il a fait quelques mauvais choix, comme celui de frapper plutôt que de servir un Neymar idéalement placé lors du match de Ligue des champions face à la Juventus Turin. L'action avait fait beaucoup de bruit, et lui avait valu d'être taxé d'égoïsme. Ce n'est pas vraiment la réalité. Mais cela lui donne une nouvelle occasion de remettre les pendules à l'heure.

Ligue des champions Kimpembe et Nuno Mendes de retour dans le groupe parisien IL Y A 8 HEURES