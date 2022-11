C'est un crime de lèse-majesté. Mais c'est surtout un moment de vérité. Invité sur un plateau de télévision argentine début octobre, Rodrigo de Paul fut incité à commenter les performances de ses coéquipiers en sélection comme "cebador del maté", à savoir celui qui prépare et distribue le maté aux autres. Vint le tour d'évoquer Léo Messi.

"Le nain (surnom affectif, NDLR) s'est vachement amélioré, rigolait alors le milieu de l'Atlético. Avant, il se lassait un peu, il n'était pas super dynamique dans l'exercice. Donc un jour, avec Papu Gomez, on l'a charrié. On lui a dit 'Eh Léo, c'est pour toi ce maté tout délavé ?'. Ça l'a énervé mais, à l'époque, ses matés étaient horribles".

"Ça m'a tué qu'il dise que je fais des mauvais matés", répondait une semaine après la star du PSG dans une autre émission argentine. Mais, au moment de vérifier la calebasse du numéro 30 parisien, le présentateur argentin, Sebastian Vignolo, ne semblait pas convaincu, lui-non plus, par les qualités de Messi dans ce domaine.

A l'époque du Barça, c'est surtout Luis Suarez qui était le "cebador" pour Lionel Messi Crédit: Getty Images

Le PSG comme épicentre de la diffusion en France

Si vous n'avez rien compris au vocabulaire employé ici, c'est que le maté est encore inconnu pour vous. C'est pourtant devenu la boisson la plus consommée dans le vestiaire du PSG depuis 2012 et l'arrivée des Sud-Américains au Camp des Loges. Edinson Cavani a même, un temps, aidé à la création d'une marque, Mateador, par l'ancien intendant du club. Depuis, la calebasse (le récipient) remplie de yerba maté (l'herbe) accompagnée de sa bombilla (paille métallique) et du thermos d'eau chaude est devenue une norme. A Paris mais aussi ailleurs.

On a de plus en plus de clients qui sont des sportifs professionnels, explique Thomas Sibra, En France, le développement du maté dans les vestiaires se fait principalement dans le foot. Ça vient évidemment du fait qu'il y ait eu de plus en plus de joueurs argentins, notamment au PSG avec Di Maria, Cavani etc… Ils sont venus avec leur traditionnel maté dans les vestiaires. Mais, récemment, ça s'est aussi invité dans le rugby. Par exemple, on a fait récemment découvrir le maté à Cheslin Kolbe". , explique Thomas Sibra, vice-président de Mi Maté ".

Ca a un goût de merde !". Alors comment cette boisson qui divise a-t-elle fini par conquérir un marché européen plutôt récalcitrant au premier abord à ce goût ultra-amer ? "En fait, grâce à Griezmann, Pogba, les Sud-Américains, le bouche-à-oreille a fonctionné et ça s'est propagé dans plein de disciplines différentes, explique encore Thomas Sibra. Mais on a aussi fait une gamme plus douce. Le maté a un goût particulier, très amer. Les Argentins en raffolent mais ce n'est pas dans notre culture donc on a plutôt misé sur des matés plus doux". Le premier test, pourtant, est rarement concluant. Antoine Griezmann avait trouvé le goût "dégueulasse" lors de sa première dégustation avec Carlos Bueno . Wayne Rooney, initié par Leo Jara du côté du DC United , avait été encore plus direct : "". Alors comment cette boisson qui divise a-t-elle fini par conquérir un marché européen plutôt récalcitrant au premier abord à ce goût ultra-amer ? ", explique encore Thomas Sibra.".

Antoine Griezmann, fan du maté Crédit: Eurosport

A Barcelone, Lionel Messi aurait d'ailleurs eu ses habitudes dans un bar qui servait un maté, avec une infusion composée d'eau chaude, de jus de citron, de liqueur de dulce de leche (confiture de lait) et d'un filet de vodka. A voir les réactions des internautes argentins sous la vidéo , le fossé culturel semble immense.

30 prises de sang, 20 contrôles anti-dopage

Mais le maté, quel que soit son goût, est désormais accepté par tous et partout. Dans les clubs, on accueille même la consommation comme une petite aide à la performance. "Ça joue aussi énormément sur la récupération musculaire puisque le maté est un antioxydant naturel, avec une puissance bien supérieure au thé vert par exemple, résume encore Thomas Sibra. C'est un énergisant naturel, qui apporte un vrai coup de boost. C'est entre le thé et le café mais sans le pic d'excitation que vous pouvez avoir avec le café, c'est plus diffus, avec une énergie durable. Et c'est aussi un coupe-faim intéressant quand on suit un régime strict, comme certains sportifs de haut niveau".

Le maté ne présente aucune contre-indication. C'est un produit complètement naturel qui est entré dans la vie quotidienne de certains joueurs", expliquait ainsi le docteur Franck Le Gall, médecin des Bleus depuis 2012, 30 prises de sang, 20 contrôles anti-dopage... Ce n'est pas dopant, sinon ça ne serait pas passé", rigolait lui Grizou en 2016. Niveau médical, aucun souci. "", expliquait ainsi le docteur Franck Le Gall, médecin des Bleus depuis 2012, au Parisien . "", rigolait lui Grizou en 2016.

Autre bénéfice : ses vertus déstressantes, anti-anxiété. Mais le maté, c'est surtout un moment partagé, un cérémonial huilé. Le maté, au fond, est un formidable ciment humain. "C'est une boisson du partage qui peut ressouder un groupe. C'est un moment en plus pour la cohésion de groupe", estime Thomas Sibra.

Voilà, aussi, ce qu'a perdu Lionel Messi cet été avec les départs de Leandro Paredes et Angel Di Maria du côté de la Juventus. Mais à la vitesse à laquelle se propage la boisson dans les vestiaires professionnels, il devrait vite trouver de nouveaux adeptes pour partager ce moment privilégié avec lui. A condition de progresser aussi dans ce rôle de "cebador". A 35 ans, il serait temps…

