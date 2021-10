C'est un de ces soirs dont on se souviendra longtemps. Ce n'était que la Ligue des Nations, ce n'était qu'un stade rempli de moitié, ce n'était qu'un mois d'octobre. Mais la furie du scenario a tout emporté. Il fallait les voir célébrer comme s'ils avaient remporté un trophée. Il faut dire qu'ils se sont vus dans le trou et que, forcément, ça décuple les émotions. Les Bleus ont renversé la Belgique (3-2) au terme d'un match à perdre la raison.

Une soirée qui change tout. Trente minutes qui changent tout pour être tout à fait précis. Une fin de match délirante qui a remis les Bleus dans la cour des grands. "Je suis vraiment heureux. La deuxième période, on a été la France", a tranché sur l'antenne de Mediaset Paul Pogba avec son fameux sens de la formule. Comme pour marquer le retour des champions du monde parmi les nations qui comptent.

Karim Benzema et Kylian Mbappé après la réduction du score de l'équipe de France face à la Belgique, en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Cette victoire face à la meilleure nation du monde, selon le classement FIFA, va l'y aider. "On est là pour remontrer qu'on a les épaules pour gagner contre n'importe quelle équipe, s'est réjoui Griezmann au micro de TF1. Je suis très fier de ce groupe de joueurs." "On fait toujours partie des meilleures nations, ça nous conforte", a abondé Didier Deschamps. Car c'est cela dont il était question. Redonner de l'éclat à une équipe devenue terne et quelconque depuis quelques mois et la piteuse élimination à l'Euro. Cette affiche devait le lui permettre mais pouvait aussi l'enfoncer. Et on comprend facilement le soulagement qui a accompagné un Didier Deschamps acculé depuis l'Euro.

Un de nos meilleurs matches

Plus que son talent, qui n'a jamais été mis en doute, c'est le caractère de ces champions du monde qui leur a permis de sortir d'une situation bien plus qu'inconfortable. "A part moi, pas grand monde ne pensait qu'on pouvait renverser la situation", s'est amusé le sélectionneur. Cette victoire ne consolera personne de l'Euro raté mais elle esquisse quelque chose. Surtout, elle répare, en partie. "A 3-2 on était bien focus, on savait qu'on avait commis une erreur contre la Suisse, a continué Griezmann. Ça nous fait du bien, de gagner comme ça en marquant, en faisant la différence, on a su remonter et on a réussi un match fantastique."

Les Bleus, vainqueurs de la Belgique, exultent Crédit: Getty Images

Et même du haut de ses 9 années de mandat, couronnées par un titre de champion du monde, Deschamps place cette soirée parmi les plus belles de son aventure sur le banc tricolore : "Elle figure parmi nos meilleurs matches parce que c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe et du monde en face de nous. On a la qualité mais il y a aussi la fierté, l'orgueil, le caractère. Ce match-là fera partie des très bons moments."

Avant, il n'y avait pas que des débris

Mais Deschamps ne veut pas parler de match fondateur. Ce serait admettre que les Bleus étaient au plus mal et il s'y refuse. "Avant il n'y avait pas que des débris, a-t-il tenu à souligner. Certes, on ne gagne pas tous les matches 3 ou 4-0. Ok on s'est fait éliminer contre la Suisse mais l'équipe de France est toujours là. Aujourd'hui, ça consolide ce qu'on a très bien fait contre la Finlande. On a un nouveau système et on lance des nouveaux joueurs." Il n'empêche, voilà bien longtemps que ces Bleus n'avaient pas autant convaincu et fait vibrer leurs supporters. Ce jeudi, à Turin, il s'est enfin passé quelque chose.

