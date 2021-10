La gueule de bois, ni plus ni moins. Au lendemain de sa belle finale disputée face à la France, dimanche soir, en Ligue des Nations, l'Espagne peine à digérer une défaite (2-1) qu'elle n'estime pas vraiment juste . D'autant plus que, selon elle (et pas que, d'ailleurs), le deuxième but signé Kylian Mbappé aurait dû être annulé pour une position de hors-jeu, finalement non signée par l'assistance vidéo. Autant dire que ce lundi, de l'autre côté des Pyrénées, la colère est grande.