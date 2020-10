Avec 20 passes décisives, il a égalé le record sur un exercice que détenait Thierry Henry depuis 2002/03, ajoutant 13 buts pour être le joueur le plus décisif du championnat et le premier milieu à avoir un rôle direct dans plus de 30 buts depuis Frank Lampard. Cela lui a valu d'être élu joueur de l'année de la Premier League par un panel regroupant des responsables du football anglais, des médias et des supporters, mais aussi par le syndicat des joueurs, la PFA, ce qui montre à quel point son talent est unanimement reconnu.