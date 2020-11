Les Oranje repartent enfin de l'avant. Après trois matches sans victoire dans le groupe 1 de la Ligue des Nations, les Pays-Bas se sont imposés assez nettement face à la Bosnie, dimanche, dans le cadre de la 5e journée (3-1). Grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum -6e et 13) et un but de Memphis depay (55e), les hommes de Frank De Boer qui décroche son premier succès en tant que sélectionneur, doublent la Pologne et l'Italie qui s'affrontent un peu plus tard. Malgré la réduction du score de Smail Prevljak (63e), la Bosnie est assurée de terminer dernière et sera donc reléguée.