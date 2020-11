Intenable avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic ne revêtira pas le maillot de la sélection suédoise en novembre. Janne Andersson, le sélectionneur de la Suède, a présenté sa liste de joueurs qui se déplaceront au Danemark le 11 novembre en amical avant d'enchaîner sur deux rencontres de Ligue des nations : à domicile contre la Croatie le 14 novembre puis en France trois jours plus tard. Malgré l'appel du pied de l'ex-Parisien lundi sur les réseaux sociaux, le joueur de 39 ans n'a pas été retenu.

Le Milanais a en effet tweeté le message suivant : "Long time no see" ("ça fait si longtemps"), avec une photo de lui, portant le maillot de la sélection scandinave. Depuis l'Euro 2016, Zlatan Ibrahimovic n'a plus été convoqué avec la Suède. Auteur d'un début de saison étincelant avec le club milanais, le meilleur buteur de la Serie A (7 buts) voit ainsi ses ambitions de disputer un cinquième championnat d'Europe s'éloigner.