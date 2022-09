Il y a ceux qui ne pouvaient pas enchaîner : Jules Koundé et Mike Maignan, déjà remplacés en cours de route jeudi. Et ceux que Didier Deschamps a décidé de remplacer, parce qu'il fallait en voir d'autres. Pour affronter le Danemark lors de la dernière journée de la Ligue des Nations, préparer la Coupe du monde et accessoirement tenter d'éviter la relégation en Ligue B, Didier Deschamps a procédé à des changements sur toutes ses lignes, sauf l'attaque où l'on retrouvera le trio Giroud – Griezmann – Mbappé.

Ad

Youssouf Fofana avait été en vue face aux Autrichiens mais le néo-international cède sa place à Eduardo Camavinga. Compte tenu des incertitudes au milieu, DD veut tester le plus de paires d'ici le Mondial.

Ligue des Nations Des cas qui posent question chez les Bleus 14/06/2022 À 12:48

Derrière, Raphaël Varane laisse sa place à William Saliba (et son brassard à Antoine Griezmann). La droite, aussi, est revue intégralement. Exit Jonathan Clauss et Jules Koundé, place à Benjamin Pavard, chargé d'animer le couloir et Dayot Upamecano, dans l'axe droit. Enfin, Alphonse Aréola débute dans les buts.

Premier League Une blessure prive Cristiano Ronaldo du derby 06/03/2022 À 16:58